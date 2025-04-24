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Фото: телеканал «Россия»
Кино и ТВ

«Ну-ка, все вместе! Хором!»: Коллективы сразятся за последний шанс выйти в финал

Алексей Самохин

25 апреля в 21:30 в эфире телеканала «Россия» зрители увидят четвертый отборочный тур второго сезона масштабного вокального шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» (12+). Для участников это будет заключительный шанс попасть в финал проекта. Именно в эту пятницу станет ясно, кто продолжит борьбу за Кубок шоу и 5 миллионов рублей.

Особенностью выпуска станет участие новой гостьи на стене жюри — впервые к сотне экспертов присоединится певица Татьяна Куртукова. Она поддержит постоянного лидера жюри Сергея Лазарева, а вести шоу по традиции будет Николай Басков.

Татьяна Куртукова призналась, что для нее участие в оценке хоров — это волнительный опыт:

«Сегодня переживаю, как буду на стене “жюрить”, судить. Очень большая ответственность вершить судьбы. Для меня важно, чтобы выступление было искренним, профессиональным, стройным, гармоничным. Репертуар — вещь субъективная, здесь нужно немного отстранить свой вкус и смотреть на общее качество исполнения».

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Судить коллективы будет сотня — самое многочисленное жюри в истории телепроектов. В её составе — композиторы, вокальные педагоги, дирижёры, продюсеры и критики. Среди них:

  • Олег Влади, автор множества хитов отечественной эстрады;
  • Юрий Наумкин, доцент кафедры народного пения РАМ имени Гнесиных;
  • Марина Макарова, дирижёр джаз-хора Свердловской филармонии;
  • Сергей Поляничко, художественный руководитель Рогового оркестра России;
  • Анастасия Балева, руководитель эстрадно-джазового отделения в школе им. Лядова.

Олег Влади отметил, что второй сезон шоу заметно отличается от первого — по составу участников и репертуару. По его словам, некоторые молодые коллективы пока не проявляют должной уверенности, однако с опытом это изменится.

На сцену выйдут:

  • Челябинский эстрадный хор «Тутти»;
  • Академический хор русской песни радио «Орфей»;
  • ансамбль «EL GRANDE»;
  • Ансамбль песни и пляски РВСН «Красная звезда» (Москва);
  • «Маркелловы голоса» (Новосибирск);
  • акапелла-группа «U LIKE» (Санкт-Петербург);
  • Академический хор НГЛУ им. Н.А. Добролюбова;
  • Академический хор «Млада» (Пермь).

Предыдущий тур шоу запомнился зрителям жаркими спорами в жюри. Ни одному коллективу не удалось набрать максимальные 100 баллов, однако два выступления получили по 99 и вышли в финал. Это — «Хор Университета Лобачевского» из Нижнего Новгорода и ансамбль «SPOKANKI» из Москвы. Решающий голос тогда отдали композитор Брендон Стоун и культурный обозреватель Давид Виннер, ставшие самыми строгими экспертами вечера.

Ранее в проекте принял участие коллектив «Мама Джаз» из Рязани. Программа вышла в эфир 4 апреля.

Финал проекта всё ближе. Кто из коллективов сумеет зажечь зал и покорить профессиональную сотню — узнаем в эту пятницу. Напомним, победитель получит Кубок шоу и главный приз — 5 миллионов рублей.

«Ну-ка, все вместе! Хором!»: Коллективы сразятся за последний шанс выйти в финал 25 апреля в 21:30 в эфире телеканала «Россия» зрители увидят четвертый отборочный тур второго сезона масштабного вокального шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» (12+).
«Ну-ка, все вместе! Хором!»: Коллективы сразятся за последний шанс выйти в финал 25 апреля в 21:30 в эфире телеканала «Россия» зрители увидят четвертый отборочный тур второго сезона масштабного вокального шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» (12+).
«Ну-ка, все вместе! Хором!»: Коллективы сразятся за последний шанс выйти в финал 25 апреля в 21:30 в эфире телеканала «Россия» зрители увидят четвертый отборочный тур второго сезона масштабного вокального шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» (12+).
«Ну-ка, все вместе! Хором!»: Коллективы сразятся за последний шанс выйти в финал 25 апреля в 21:30 в эфире телеканала «Россия» зрители увидят четвертый отборочный тур второго сезона масштабного вокального шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» (12+).
«Ну-ка, все вместе! Хором!»: Коллективы сразятся за последний шанс выйти в финал 25 апреля в 21:30 в эфире телеканала «Россия» зрители увидят четвертый отборочный тур второго сезона масштабного вокального шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» (12+).
«Ну-ка, все вместе! Хором!»: Коллективы сразятся за последний шанс выйти в финал 25 апреля в 21:30 в эфире телеканала «Россия» зрители увидят четвертый отборочный тур второго сезона масштабного вокального шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» (12+).
«Ну-ка, все вместе! Хором!»: Коллективы сразятся за последний шанс выйти в финал 25 апреля в 21:30 в эфире телеканала «Россия» зрители увидят четвертый отборочный тур второго сезона масштабного вокального шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» (12+).

Фото: телеканал «Россия»

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