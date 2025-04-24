«Ну-ка, все вместе! Хором!»: Коллективы сразятся за последний шанс выйти в финал

25 апреля в 21:30 в эфире телеканала «Россия» зрители увидят четвертый отборочный тур второго сезона масштабного вокального шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» (12+). Для участников это будет заключительный шанс попасть в финал проекта. Именно в эту пятницу станет ясно, кто продолжит борьбу за Кубок шоу и 5 миллионов рублей.

Особенностью выпуска станет участие новой гостьи на стене жюри — впервые к сотне экспертов присоединится певица Татьяна Куртукова. Она поддержит постоянного лидера жюри Сергея Лазарева, а вести шоу по традиции будет Николай Басков.

Татьяна Куртукова призналась, что для нее участие в оценке хоров — это волнительный опыт:

«Сегодня переживаю, как буду на стене “жюрить”, судить. Очень большая ответственность вершить судьбы. Для меня важно, чтобы выступление было искренним, профессиональным, стройным, гармоничным. Репертуар — вещь субъективная, здесь нужно немного отстранить свой вкус и смотреть на общее качество исполнения». Реклама

Судить коллективы будет сотня — самое многочисленное жюри в истории телепроектов. В её составе — композиторы, вокальные педагоги, дирижёры, продюсеры и критики. Среди них:

Олег Влади, автор множества хитов отечественной эстрады;

Юрий Наумкин, доцент кафедры народного пения РАМ имени Гнесиных;

Марина Макарова, дирижёр джаз-хора Свердловской филармонии;

Сергей Поляничко, художественный руководитель Рогового оркестра России;

Анастасия Балева, руководитель эстрадно-джазового отделения в школе им. Лядова.

Олег Влади отметил, что второй сезон шоу заметно отличается от первого — по составу участников и репертуару. По его словам, некоторые молодые коллективы пока не проявляют должной уверенности, однако с опытом это изменится.

На сцену выйдут:

Челябинский эстрадный хор «Тутти»;

Академический хор русской песни радио «Орфей»;

ансамбль «EL GRANDE»;

Ансамбль песни и пляски РВСН «Красная звезда» (Москва);

«Маркелловы голоса» (Новосибирск);

акапелла-группа «U LIKE» (Санкт-Петербург);

Академический хор НГЛУ им. Н.А. Добролюбова;

Академический хор «Млада» (Пермь).

Предыдущий тур шоу запомнился зрителям жаркими спорами в жюри. Ни одному коллективу не удалось набрать максимальные 100 баллов, однако два выступления получили по 99 и вышли в финал. Это — «Хор Университета Лобачевского» из Нижнего Новгорода и ансамбль «SPOKANKI» из Москвы. Решающий голос тогда отдали композитор Брендон Стоун и культурный обозреватель Давид Виннер, ставшие самыми строгими экспертами вечера.

Ранее в проекте принял участие коллектив «Мама Джаз» из Рязани. Программа вышла в эфир 4 апреля.

Финал проекта всё ближе. Кто из коллективов сумеет зажечь зал и покорить профессиональную сотню — узнаем в эту пятницу. Напомним, победитель получит Кубок шоу и главный приз — 5 миллионов рублей.

Фото: телеканал «Россия»