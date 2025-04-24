«Ну-ка, все вместе! Хором!»: Коллективы сразятся за последний шанс выйти в финал

25 апреля в 21:30 в эфире телеканала «Россия» зрители увидят четвертый отборочный тур второго сезона масштабного вокального шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» (12+). Для участников это будет заключительный шанс попасть в финал проекта. Именно в эту пятницу станет ясно, кто продолжит борьбу за Кубок шоу и 5 миллионов рублей.
Особенностью выпуска станет участие новой гостьи на стене жюри — впервые к сотне экспертов присоединится певица Татьяна Куртукова. Она поддержит постоянного лидера жюри Сергея Лазарева, а вести шоу по традиции будет Николай Басков.
Татьяна Куртукова призналась, что для нее участие в оценке хоров — это волнительный опыт:
Судить коллективы будет сотня — самое многочисленное жюри в истории телепроектов. В её составе — композиторы, вокальные педагоги, дирижёры, продюсеры и критики. Среди них:
- Олег Влади, автор множества хитов отечественной эстрады;
- Юрий Наумкин, доцент кафедры народного пения РАМ имени Гнесиных;
- Марина Макарова, дирижёр джаз-хора Свердловской филармонии;
- Сергей Поляничко, художественный руководитель Рогового оркестра России;
- Анастасия Балева, руководитель эстрадно-джазового отделения в школе им. Лядова.
Олег Влади отметил, что второй сезон шоу заметно отличается от первого — по составу участников и репертуару. По его словам, некоторые молодые коллективы пока не проявляют должной уверенности, однако с опытом это изменится.
На сцену выйдут:
- Челябинский эстрадный хор «Тутти»;
- Академический хор русской песни радио «Орфей»;
- ансамбль «EL GRANDE»;
- Ансамбль песни и пляски РВСН «Красная звезда» (Москва);
- «Маркелловы голоса» (Новосибирск);
- акапелла-группа «U LIKE» (Санкт-Петербург);
- Академический хор НГЛУ им. Н.А. Добролюбова;
- Академический хор «Млада» (Пермь).
Предыдущий тур шоу запомнился зрителям жаркими спорами в жюри. Ни одному коллективу не удалось набрать максимальные 100 баллов, однако два выступления получили по 99 и вышли в финал. Это — «Хор Университета Лобачевского» из Нижнего Новгорода и ансамбль «SPOKANKI» из Москвы. Решающий голос тогда отдали композитор Брендон Стоун и культурный обозреватель Давид Виннер, ставшие самыми строгими экспертами вечера.
Ранее в проекте принял участие коллектив «Мама Джаз» из Рязани. Программа вышла в эфир 4 апреля.
Финал проекта всё ближе. Кто из коллективов сумеет зажечь зал и покорить профессиональную сотню — узнаем в эту пятницу. Напомним, победитель получит Кубок шоу и главный приз — 5 миллионов рублей.
Фото: телеканал «Россия»