НТВ запускает новое шоу «Гладиаторы»: что известно

11 мая на телеканале НТВ состоится премьера нового экстремального шоу «Гладиаторы» (12+). В преддверии старта проекта создатели объявили имена участников, которые бросают вызов профессиональным гладиаторам с выдающейся физической подготовкой, а также представили официальный тизер. В ролике ведущий Никита Панфилов предстаёт сразу в двух образах: в роли правителя Древнего Рима Гая Юлия Цезаря, восседающего на троне внутри Колизея и наблюдающего за схваткой, и в образе профессионального атлета, демонстрирующего испытания, подготовленные для участников и гладиаторов.

Участникам предстоит пройти серию испытаний на силу, ловкость и выносливость, а затем вступить в схватку с опытными спортсменами. За главный приз и звание гладиатора среди мужчин будут бороться: бывший спецназовец ВДВ Тимур Бозов, предприниматели Александр Благов, Григорий Скурихин и Илья Сулоев, пожарные Андрей Крыжановский и Никита Пилюков, методист Владислав Зыленков, учитель физкультуры Александр Буга, инструктор по работе с льдом Иван Ерёмин, врач-уролог Асадулла Курбанов, повар Дмитрий Чернов и певец, солист группы «КВАТРО» Александр Ёлкин.

Андрей Крыжановский:

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«Уже 20 лет я работаю пожарным и пришёл на проект, чтобы доказать: простые огнеборцы способны конкурировать с такими элитными бойцами, как гладиаторы. Моя работа требует постоянной физической подготовки и умения выживать в экстремальных условиях. К шоу я готовился отдельно — включал в тренировки упражнения, похожие на спартанские: прыжки, бег, скалолазание и другие.»

Александр Ёлкин:

«Я очень активный и разносторонний человек, поэтому шоу „Гладиаторы“ стало для меня уникальной возможностью попробовать себя в необычной обстановке и побороться за главный приз с достойными соперниками. Среди них — не только гладиаторы, но и сами участники. Да, в начале я, возможно, немного понервничаю, но с выбранного пути не сверну — буду сражаться до конца.»

Владислав Зыленков:

«О шоу мне рассказали знакомые, и я решил принять участие, чтобы показать гладиаторам, кто здесь чемпион. Мне интересно посоревноваться с сильнейшими. Особой подготовки не было — спорт и так часть моей жизни. Ловкость, выносливость и сила — мои главные качества. А где-то поможет смекалка или просто удача. Советов давать не буду — хочу победить сам.»

В сражение с гладиаторами-женщинами вступят: инструктор по плаванию Анастасия Блинова, женский коуч Ксения Пономарёва, актриса театра и кино Юлия Подрядчик, фитнес-тренер и бывший дознаватель Анастасия Каткова, бизнесвумен Валентина Кулагина, соучредитель спортивного клуба и нутрициолог Елена Пичуева, а также тренеры Ксения Батурина, Наталья Соколова, Ольга Бугреева, Анастасия Володькина, Татьяна Минжуренко и Валерия Поклонская.

Татьяна Минжуренко:

«Участие в шоу „Гладиаторы“ для меня — это вызов. Захотелось посмотреть страху в глаза и проверить свои силы. Уверена, у меня есть все шансы на победу: я в спорте с десяти лет, сейчас веду блог о фитнесе и тренирую людей. Я абсолютно уверена в себе! Дойду до финала и всем покажу, кто здесь „мамочка“! Как только увидела костюмы, сразу почувствовала атмосферу настоящих гладиаторских боёв. Изначально, конечно, были страхи — ведь мне предстоит сражаться с сильными соперницами. Но, оказавшись на площадке, я полностью прониклась этой атмосферой. Теперь мне ничего не страшно. Когда выходишь на арену, чувствуешь поддержку зрителей — это невероятно приятно и даёт двойную мотивацию. Хочется выложиться на максимум.»

Ведущими нового шоу стали популярный актёр театра и кино Никита Панфилов и спортсмен, чемпион России и Европы по регби Кирилл Кошарин.

Кирилл Кошарин:

«Главный совет участникам — ничего не бояться. Вы же пришли испытать себя, так что — ни шагу назад! Газуйте по полной! Неважно, победите вы или нет — главное, показать себя и ни о чём не жалеть. Берегите себя! Будет тяжело, жёстко и красиво! Я бы сам не отказался поучаствовать и проверить себя в схватке с гладиаторами.»

Проект создан компанией «ВайТ Медиа».

Фото: НТВ