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Кино и ТВ

НТВ снимает третий сезон детектива «Дельфин», зрителей ждут новые тайны

Алексей Самохин
Фото: НТВ

НТВ продолжает работу над третьим сезоном остросюжетного детектива «Дельфин» (18+), сообщает пресс-служба телеканала. 

По сюжету главный герой Андрей Кораблёв вновь оказывается втянут в опасное расследование: ему предстоит раскрыть тайны родного края и противостоять преступному гению, который управляет городом и побережьем.

К своим ролям вернутся Сергей Жарков, Дарья Румянцева и Сергей Колос.

После провала расследования о связях погибшего генерала Крымова в Москве и освобождения бизнесмена Лазарева (Сергей Фатьянов) в Петербурге, Кораблёв (Сергей Жарков) решает сделать всё возможное, чтобы остановить преступников и наконец выяснить, кто скрывается под таинственным именем Chief.

Как и прежде, ему будут помогать дельфин Василиса, а также друзья — Олег Середа (Сергей Колос), Евгений Акимов (Алесь Сапковский), Инна Бережная (Дарья Румянцева) и Павел Бухтовой (Алексей Байдаков).

Команде предстоит не только раскрыть преступления, но и найти золотую статую дельфина, исчезнувшую после гибели генерала Крымова.

Режиссёр-постановщик Григорий Жихаревич:

«Зрители снова встретятся с полюбившимся героем, который разрывается между служебным долгом, обязанностями руководителя, азартом оперуполномоченного и чувствами. Эти противоречия заставляют Кораблёва делать сложный выбор. Главное отличие нового сезона — значительная часть действия развернётся не в Южноморске, а за его пределами, в закрытом уютном санатории „Дельфиний мыс“, где происходят загадочные преступления. Именно здесь Кораблёв получит шанс приблизиться к разгадке тайн прошлого».

Пока герои заняты расследованиями, в Южноморске неожиданно исчезает известная журналистка Марина Харис — автор ряда громких материалов о преступном мире. Вскоре Кораблёв узнаёт, что её последнее расследование было связано с отдалённой частью региона — тем самым Дельфинием мысом, где расположен одноимённый санаторий. Чтобы раскрыть правду, Андрею вновь придётся рисковать жизнью в борьбе с преступным гением, стоящим за преступной сетью города и побережья.

Съёмки проходят в Геленджике и Ленинградской области.

НТВ снимает третий сезон детектива «Дельфин», зрителей ждут новые тайны По сюжету главный герой Андрей Кораблёв вновь оказывается втянут в опасное расследование: ему предстоит раскрыть тайны родного края и противостоять преступному гению, который управляет городом и побережьем.
НТВ снимает третий сезон детектива «Дельфин», зрителей ждут новые тайны По сюжету главный герой Андрей Кораблёв вновь оказывается втянут в опасное расследование: ему предстоит раскрыть тайны родного края и противостоять преступному гению, который управляет городом и побережьем.
НТВ снимает третий сезон детектива «Дельфин», зрителей ждут новые тайны По сюжету главный герой Андрей Кораблёв вновь оказывается втянут в опасное расследование: ему предстоит раскрыть тайны родного края и противостоять преступному гению, который управляет городом и побережьем.

Фото: НТВ

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