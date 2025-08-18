НТВ снимает юбилейный сезон иронического детектива «Балабол»

Телеканал НТВ продолжает работу над десятым сезоном популярного иронического детектива «Балабол» (16+). Подробности сообщила пресс-служба телеканала.

В центре истории — провинциальный опер Александр Балабин по прозвищу Балабол. В юбилейных сериях он становится наставником молодого судмедэксперта Эдуарда Путилина, мечтающего перейти в убойный отдел. Вместе они начинают расследование убийства отца Эдуарда.

Главную роль традиционно исполняет Константин Юшкевич. В проект также вернулись Инга Оболдина, Вадим Андреев, Григорий Сиятвинда, Борис Каморзин, Иван Агапов и Юлия Такшина. Эдуарда Путилина сыграет Кирилл Ковбас.

В новом сезоне Саня Балабин выходит на след людей, связанных с преступлениями 15-летней давности, включая убийство отца молодого эксперта. Одновременно с этим он вместе с генералом Постышевой (Инга Оболдина) и командой займётся другими делами: расследует убийство на съёмочной площадке, ищет украденного ребёнка, помогает дяде Мите (Сергей Баталов) и разгадывает загадку подозрительного сайта знакомств.

К проекту присоединилась новый режиссёр — Гузэль Киреева. Она призналась, что главной задачей было влиться в коллектив, который сформировался за девять сезонов:

«Не хотелось разрушить устоявшийся порядок, тем более команда немного настороженно отнеслась ко мне из-за репутации строгого руководителя. Но меня приняли очень тепло, и с актёрами быстро установились отличные отношения. На площадке царит дисциплина, а команда идёт на работу как на праздник», — рассказала Киреева.

Перемены ждут героев и в личной жизни. Марьям (Юлия Такшина) уезжает работать в Москву, и её отношения с Балабиным превращаются в гостевой брак. Саня также узнаёт, что у него есть ещё одна дочь — но действительно ли это его ребёнок? Маша Балабина (Мария Пирогова) будет разбираться в чувствах к новому коллеге Сергею Крымову (Александр Никитин), а у Брумеля (Иван Агапов) произойдёт важный разговор с возлюбленной Яной Францевной (Светлана Галка).

Съёмки юбилейного сезона проходят в Москве и Подмосковье.

Фото: НТВ