НТВ с 8 мая покажет продолжение военной драмы «Самогон»

В четверг, 8 мая, в 20:00 на телеканале НТВ состоится премьера второго сезона военной драмы «Самогон» (16+) под названием «Самогон. Снайперский шабаш» (16+). Лучшие снайперы Красной армии собираются вместе, чтобы устроить немцам настоящий «снайперский шабаш». Среди участников — чудом выживший Самогон. К роли Николая Слепкова вновь вернулся актёр театра и кино Юрий Дейнекин.

События первого сезона заканчиваются весной 1942 года, когда Самогон, спасая военного корреспондента и убив главного немецкого снайпера, получает тяжёлое ранение. Во втором сезоне Николай Слепков (Юрий Дейнекин), едва выживший и буквально собранный врачами по частям, живёт в родном селе. Он ведёт мысленный диалог с Зоей (Юлия Афанасьева), которая не отвечает на его письма. Однако мирная жизнь кажется ему чужой — он сбегает с собственной свадьбы и возвращается на фронт.

Командир роты Провоторов (Михаил Евланов) не рад возвращению неуправляемого бойца. При первой возможности он отправляет Слепкова подальше — на слёт лучших снайперов Красной армии. Но, как вскоре выясняется, это ненадолго.

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Юрий Дейнекин о втором сезоне:

«Основная идея — это товарищество, осознание того, что тебя не оставят в беде. Хотя мой герой по натуре одиночка, в этот раз он оказался в коллективе опытных снайперов и учится с ними взаимодействовать. Чтобы заслужить уважение, ему приходится доказывать свою ценность опытом, знаниями и поступками».

На слёт съезжаются снайперы со всех фронтов. Они делятся секретами мастерства, боевым опытом, обсуждают новинки вооружения и проводят практические занятия. Однако Самогон снова идёт против общего порядка: он предлагает применить навыки не в учениях, а в бою. Так элитные стрелки оказываются на Юго-Западном фронте, в расположении 49-й армии, где наносят фашистам серьёзные потери. Самогон, как и прежде, действует в одиночку, берясь за самые опасные задания. Его примеру следуют многие, кроме снайпера Семёна Валяева (Марк Вдовин), который настраивает остальных против Самогона. Он уверен: снайпер — элита, а не пехотинец, и не должен рисковать собой на передовой.

Съёмки проходили в Москве и Подмосковье. По словам Юрия Дейнекина, локации выглядели невероятно достоверно:

«Все разрушенные дома были построены с исторической точностью, создавая атмосферу времён Великой Отечественной. В кинопарке казалось, будто ты оказался в самом центре тех событий. Как и в первом сезоне, снимали под Ногинском. Художники-постановщики проделали отличную работу: они построили фортификационные сооружения, лагерь, землянки, штабы — всё это было не только масштабным, но и мобильным. Локации можно было переносить, и каждый раз казалось, будто ты попал в совершенно новое место. Это было очень интересно!».

Фото: НТВ