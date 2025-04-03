НТВ рассказал, что покажут в новом выпуске программы «Однажды…»

В новом выпуске программы «Однажды…» (16+) на НТВ директор Государственного объединённого музея-заповедника истории Дальнего Востока Виктор Шалай похвастается профессиональными победами, актёр Антон Хабаров познакомит с большой и дружной семьёй, а музыкант Иван Кокорин поведает о пути к славе.

На прошедшей церемонии вручения Национальной премии в области музейного дела имени Д.С.Лихачёва Государственный объединённый музей-заповедник истории Дальнего Востока признали лучшим музеем страны. Директор Виктор Шалай превратил его в важнейший исторический центр России. Перечислять его профессиональные победы можно долго: несколько выставок из сокровищниц музеев московского Кремля, выставки, посвящённые Рудольфу Нурееву, Осипу Мандельштаму, Карлу Фаберже. В планах музея – искусство Василия Поленова, выставка «Русский Китай» и буддийские шедевры из Бурятии.

Масса замыслов и у актёра Антона Хабарова и его жены Елены. Недавно они осуществили давнюю мечту: переехали из родной Балашихи в самый центр Москвы. Первыми гостями небольшой, но уютной квартиры стали мамы Антона и Елены. В этой творческой семье царят гармония и взаимное уважение, а дети Влад и Алина растут в атмосфере доверия и любви. Хабаровы утверждают, что главный ключ к семейному счастью – совпадение нравственных ориентиров, взглядов на жизнь и воспитание детей.

Реклама

Солист оркестра Государственного Академического Большого театра России Иван Кокорин женой и детьми пока не обзавёлся. Иван виртуозно играет на 30 уникальных инструментах и у него сотни поклонниц, но свою единственную он пока не встретил. Говорит, что ещё не нашёл своего человека, да и свободного времени на романтические приключения нет. В ближайших планах музыканта – окончательно освоить ударные инструменты.

«Однажды…» – в воскресенье, 6 апреля, в 14:00 на НТВ.