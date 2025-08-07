НТВ продолжает съёмки второго сезона исторического детектива «Высшая мера»

В Ярославле идут съёмки второго сезона популярного сериала «Высшая мера» (18+) от НТВ. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Зрителей вновь ждёт захватывающий исторический детектив с новыми героями, опасными расследованиями и неожиданными сюжетными поворотами.

По сюжету новый сезон начинается в Минске, где главный герой Егор Таболин (Александр Бухаров) во время отпуска случайно оказывается на месте преступления — убит бывший учитель и коллекционер старинных икон. Одна из них, по слухам, могла быть похищена, несмотря на то что все ранее были переданы в музей. Убийством занимается местное следствие, но вскоре в Ярославле при похожих обстоятельствах погибает ювелир, и Таболин пытается объединить два дела.

Расследование ведёт героя к пугающей разгадке: это не единичные случаи, а лишь часть целой цепочки преступлений, совершённых в этих краях — убийства, совершённые одним и тем же способом (удар по основанию черепа), всегда связаны с похищением редких антикварных предметов и драгоценностей.

В главных ролях: Александр Бухаров (Егор Таболин), Александр Сирин, Андрей Багиров, Вера Шпак (Юля).

Также во втором сезоне появятся новые герои, в том числе архивариус Лена, между которой и Таболиным возникнут романтические отношения — на фоне стремительно развивающегося расследования.

Александр Бухаров:

«Второй сезон точно понравится всем, кто любит загадки и кроссворды. Нас ждёт увлекательная детективная история, богатая деталями эпохи, и перед сложным выбором окажется и сам Таболин — между прежней возлюбленной Юлей и новой – Леной. Где он бросит якорь, и бросит ли вообще — интрига сохраняется».

Вера Шпак:

«Моя героиня Юля — женщина, мечтающая о простом женском счастье. Но всё пойдёт не по плану. Её ждёт непростой путь, много эмоций, и, надеюсь, она в итоге всё-таки обретёт счастье».