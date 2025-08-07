Четверг, 7 августа, 2025
21 C
Рязань
Кино и ТВ

НТВ продолжает съёмки второго сезона исторического детектива «Высшая мера»

Алексей Самохин
Фото: НТВ

В Ярославле идут съёмки второго сезона популярного сериала «Высшая мера» (18+) от  НТВ. Об этом сообщила пресс-служба телеканала. 

Зрителей вновь ждёт захватывающий исторический детектив с новыми героями, опасными расследованиями и неожиданными сюжетными поворотами.

По сюжету новый сезон начинается в Минске, где главный герой Егор Таболин (Александр Бухаров) во время отпуска случайно оказывается на месте преступления — убит бывший учитель и коллекционер старинных икон. Одна из них, по слухам, могла быть похищена, несмотря на то что все ранее были переданы в музей. Убийством занимается местное следствие, но вскоре в Ярославле при похожих обстоятельствах погибает ювелир, и Таболин пытается объединить два дела.

Расследование ведёт героя к пугающей разгадке: это не единичные случаи, а лишь часть целой цепочки преступлений, совершённых в этих краях — убийства, совершённые одним и тем же способом (удар по основанию черепа), всегда связаны с похищением редких антикварных предметов и драгоценностей.

В главных ролях: Александр Бухаров (Егор Таболин), Александр Сирин, Андрей Багиров, Вера Шпак (Юля).

Также во втором сезоне появятся новые герои, в том числе архивариус Лена, между которой и Таболиным возникнут романтические отношения — на фоне стремительно развивающегося расследования.

Александр Бухаров:

«Второй сезон точно понравится всем, кто любит загадки и кроссворды. Нас ждёт увлекательная детективная история, богатая деталями эпохи, и перед сложным выбором окажется и сам Таболин — между прежней возлюбленной Юлей и новой – Леной. Где он бросит якорь, и бросит ли вообще — интрига сохраняется».

Вера Шпак:

«Моя героиня Юля — женщина, мечтающая о простом женском счастье. Но всё пойдёт не по плану. Её ждёт непростой путь, много эмоций, и, надеюсь, она в итоге всё-таки обретёт счастье».

Самые читаемые материалы

Интересное

Вычисливший дату начала СВО гений-математик рассказал, когда всё закончится

Известный провидиц Григорий Кваша утверждает, что мы на пороге завершения СВО и установления нового миропорядка.
Армия и СВО

Почему пользователи «Госуслуг» получают уведомления о внесении в реестр воинского учета и что с этим делать

Единый реестр воинского учета — это государственная электронная система, в которой военнообязанные могут узнать, были ли им направлены повестки, а также получить их копии и выписки.
Новости России

Семья из Комсомольска-на-Амуре погибла после употребления чачи в Сочи — осиротели двое детей

Как сообщает SHOT со ссылкой на близких погибших, супруги Дарья и Максим попробовали самодельную чачу перед отъездом домой. После этого обоим стало плохо.
Новости России

Стали известны новые подробности отравления чачей, купленной на рынке в Сочи

В местных чатах распространяется информация, что пострадавших может быть гораздо больше, чем официально подтверждено.
Общество

Пятидневное отключение газа ожидает жителей Рязанского района

Ограничения будут действовать с 10 часов 12 августа до 10 часов 17 августа для 25 населённых пунктов Рязанского района.

Последние новости

Новости России

Генерал ФСБ Михайлов рассказал, какие объекты СБУ может атаковать в России

По его словам, на фоне военных неудач на фронте Украина может активизировать действия диверсионного характера.
Происшествия

В Рязани водитель Honda Elysion погиб в ДТП на Северной окружной дороге

По предварительной информации, автомобиль Honda Elysion совершил наезд на барьерное ограждение.
Общество

Администрация Рязани объяснила задержку с ремонтом подземного перехода у «Барса»

Завершение ремонтных работ планируется в конце августа.
Происшествия

На Северной окружной в Рязани произошло смертельное ДТП — соцсети

Из-за аварии образовалась большая пробка при движении в сторону Канищева. 
Интересное

Полнолуние 9 августа: почему Луна Осетровая, когда наблюдать

Август 2025 года порадует всех любителей астрономии и ночного неба целым рядом ярких событий. Уже 9 августа произойдёт полнолуние, которое носит красивое название Осетровая Луна. Но это не всё...
Новости России

Путин и Трамп могут обсудить Ближний Восток, Кавказ и Арктику — политолог

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп, в случае личной встречи, вероятно, обсудят не только украинский кризис, но и более широкий круг международных вопросов.
Здоровье

Почему опасно глотать арбузные семечки, рассказала диетолог 

Чрезмерное употребление семян арбуза может привести к серьёзным последствиям для здоровья, включая механическую непроходимость кишечника и повреждение слизистой оболочки ЖКТ.
Новости мира

Volkswagen прощается с Touareg: легендарный кроссовер снимают с производства

После почти 25 лет на конвейере компания Volkswagen готовится к окончательному завершению выпуска Touareg — одного из самых узнаваемых и технологичных кроссоверов бренда.