НТВ покажет в прямом эфире Схождение Благодатного огня из Иерусалима

В Великую субботу, 19 апреля, телеканал НТВ проведёт прямую трансляцию церемонии Схождения Благодатного огня из Храма Гроба Господня в Иерусалиме. Начало трансляции — в 13:00 по московскому времени.

Программа выйдет в эфир при поддержке Фонда Андрея Первозванного. На протяжении 22 лет НТВ показывает одно из ключевых событий православного мира, давая миллионам телезрителей возможность прикоснуться к древней традиции.

Церемония Схождения Благодатного огня — символическое и религиозное событие, происходящее накануне Пасхи. Считается, что огонь, зажигающийся в Кувуклии Храма Гроба Господня, не имеет земного источника. После схождения его разносят паломники по всему миру.

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Службу в прямом эфире будут комментировать священник Андрей Постернак и кандидат исторических наук Ритта Бутова. Ведущий из Иерусалима — журналист Сергей Пашков. Зрителям также покажут специальные сюжеты о святых местах, библейских реликвиях и истории церемонии.

Трансляцию можно будет посмотреть не только в телеэфире, но и на сайте ntv.ru, в мобильных и SmartTV-приложениях НТВ, а также в социальных сетях телеканала.

Показывать церемонию будут сразу несколько российских телеканалов — НТВ, Первый канал и Россия 1. Помимо России, трансляция будет доступна зрителям в Сербии, Черногории, Болгарии и Грузии.

После завершения службы Благодатный огонь доставят специальным рейсом в Москву. Его принесут в Храм Христа Спасителя к началу пасхального богослужения, которое возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Также Благодатный огонь доставят и в Рязань.

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