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Кино и ТВ

НТВ покажет сольный концерт Люси Чеботиной «Первая леди»

Алексей Самохин
Люся Чеботина, скриншот видео: НТВ

В субботу, 19 июля, в 23:20 на телеканале НТВ состоится телевизионная премьера первого сольного концерта Люси Чеботиной под названием «Первая леди» (16+). Зрителей ждёт яркое шоу с живым звуком, эффектными номерами и сложными хореографическими постановками.

Одна из самых ярких звёзд современной российской эстрады представила своё масштабное шоу на сцене Live Арены, где вживую исполнила свои главные хиты, среди которых: «Солнце Монако», «За бывшего», «Плакал Голливуд», «Примадонна», «Моё», «Абьюз», «Аэроэкспресс», «Лучшая подруга» и другие полюбившиеся композиции.

Певицу поддержали звёздные гости. Со Стасом Михайловым Люся исполнила дуэт «Двое одиночек», а с Игорем Крутым — проникновенную балладу «Разве ты любил», прозвучавшую под фортепианный аккомпанемент композитора. Завершением концертного вечера стало совместное выступление с Филиппом Киркоровым — артистка и король российской поп-сцены исполнили их хит «Королева».

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