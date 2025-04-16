НТВ покажет сериал «Город тайн» с Ильёй Любимовым и Ксенией Лукьянчиковой

В понедельник, 21 апреля, в эфире телеканала НТВ состоится премьера нового детективного сериала «Город тайн» (16+). В центре сюжета — расследование загадочного убийства влиятельного бизнесмена, борьба с коррупцией и личная драма главного героя. Главные роли исполнили известные российские актёры Илья Любимов и Ксения Лукьянчикова.

Старший следователь СК Алексей Платов (Илья Любимов) — человек, который не способен испытывать эмоции. В детстве он перенёс сложную операцию на мозге, последствия которой навсегда изменили его жизнь. Полная невозмутимость, хладнокровие и отстранённость помогают ему в работе, но мешают в общении с окружающими. Ни дружбы, ни доверия — только работа.

В один из обычных дней Платов приезжает к предпринимателю Эллеру (Виктор Зельцер), чтобы получить компромат на высокопоставленных чиновников и коллег по СК. Но находит его мёртвым — в луже крови, убитого при загадочных обстоятельствах.

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На место преступления прибывает и лейтенант Полина Лаврова (Ксения Лукьянчикова) — молодая сотрудница полиции, которой предстоит работать с Платовым. Вместе они начинают сложное расследование, шаг за шагом раскрывая коррупционные схемы, в которых замешаны даже те, кто должен стоять на страже закона.

Илья Любимов о своей роли:

«Я серьёзно готовился к этому образу: изучал поведение людей с расстройствами аутистического спектра, читал психологическую литературу, слушал специалистов. Вместе с режиссёром Сергеем Пикаловым мы подробно разбирали, как ведёт себя человек, лишённый эмоций — как реагирует на стресс, боль, раздражение, воспоминания. Мы словно вычерчивали „эмоциональную палитру“ Платова — ту, которой у него нет, но которая должна быть понятна зрителю».

Сериал «Город тайн» — это не просто классический детектив. Это история о моральном выборе, внутренней борьбе и человеческих слабостях.

Режиссёр Сергей Пикалов сделал ставку на психологию и отношения между персонажами. Здесь каждое действие имеет последствия, а каждый выбор может стать фатальным.

Илья Любимов:

«Это история о человеческих ошибках, которые приводят к большим социальным трагедиям. „Город тайн“ — это актуальный, динамичный и глубокий проект о болезнях общества, искушениях власти и цене правды».