НТВ покажет последнее интервью Бедроса Киркорова

В новом выпуске программы «Однажды…» (16+) на НТВ Станислав Садальский пригласит зрителей в гости, а Филипп Киркоров простится со своим знаменитым отцом. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Станислав Садальский — артист, которого зрители любят, а коллеги порой побаиваются. Он всегда говорит правду в глаза и никогда не лезет за словом в карман. Его путь в профессию был непростым: с первого раза в театральный институт он не поступил и вынужден был работать на заводе. Лишь спустя годы, окончив ГИТИС, Садальский получил приглашение сразу от четырёх столичных театров. Он выбрал Академический театр имени Маяковского, но вскоре разругался с художественным руководителем. С 1973 года работал в театре «Современник», однако оставил сцену — его большие амбиции не сочетались с малыми ролями.

Оказавшись без работы, Садальский начал гастролировать с антрепризами и концертами, а позже увлёкся журналистикой. С появлением интернета стал ещё и блогером. О знаменитостях он высказывается без стеснения, но свою личную жизнь держит в тайне. Известно лишь, что он был женат на гражданке Финляндии, в 1975 году стал отцом её ребёнка, а после смерти брата взял опеку над племянниками. Всё остальное остаётся за семью печатями.

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В отличие от Садальского, Филипп Киркоров охотно рассказывает о родных, которыми гордится. На прошлой неделе не стало его отца, и семья осиротела. В программе «Однажды…» почтут память Бедроса Киркорова, показав его последнее прижизненное интервью. Две госпитализации из-за тяжёлой пневмонии и проблем с сердечно-сосудистой системой привели к остановке сердца народного артиста России.

История Бедроса Киркорова началась в далёком 1932 году на берегу Чёрного моря, в курортной Варне. Его отец был сапожником, а мать — портнихой. Фамилию Киркорян, по его словам, пришлось сменить на Киркоров — это было обязательным условием для поступления в болгарскую школу. В СССР он впервые приехал в 1957 году в составе военного ансамбля Болгарской народной армии. За долгую творческую жизнь Бедрос записал сотни песен на русском, болгарском и английском языках. С эстрадными и оперными концертами он объездил весь Советский Союз и страны социалистического содружества.

Но время неумолимо, и однажды всё заканчивается. Бедрос Киркоров ушёл, но память о нём и его песнях останется навсегда.