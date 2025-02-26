НТВ! покажет «Дети перемен» с Викторией Исаковой и Славой Копейкиным

В понедельник, 3 марта, в эфире телеканала НТВ состоится премьера семейной саги на сломе эпох «Дети перемен» (16) от режиссёров и сценаристов Сергея Тарамаева и Любови Львовой. Восьмисерийный проект не просто фиксирует воспоминания о противоречивых 90-х, но и переосмысляет переломную эпоху страны через историю одной семьи. Главные роли в картине исполнили Виктория Исакова, Слава Копейкин, Тимофей Трибунцев, Сергей Гилёв, Александр Яценко, Хетаг Хинчагов и Макар Хлебников.

«Дети перемен» – совместный проект онлайн-кинотеатров START, Wink.ru и телеканала НТВ. Производством сериала занимался START при поддержке «НМГ Студии».

Действие «Детей перемен» развернётся на фоне 90-х — времени, когда «жизнь по понятиям» разделяла даже самых близких людей, и брат был готов убить брата. В центре сюжета — трое братьев от разных отцов, Пётр (Слава Копейкин), Юра (Макар Хлебников) и Руслан (Хетаг Хинчагов). Их мать — водитель троллейбуса Флора (Виктория Исакова) — объединяет непохожих друг на друга сыновей в любящую семью. Но на дворе 1995 год, в воздухе витает запах быстрой наживы, открываются подпольные клубы и во дворах идут разборки не на жизнь, а на смерть. У каждого из сыновей Флоры появляются свои друзья и свои тайны. На фоне ветшающих ДК и закрывающихся заводов рушится и семья Флоры.

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Виктория Исакова: «Это была любовь с первого взгляда и с материалом, и с режиссёрами. Когда такое единение случается в кино — это всегда чудо и показатель того, что мы все занимаемся чем-то настоящим. Мне так повезло с молодыми актёрами, которые играют моих сыновей. Каждый раз, когда мы встречались на съёмочной площадке, мне хотелось их обнимать и говорить: «Боже мой, как мне повезло, что у меня такие дети!» Я и говорила, на самом деле. А они мне: «А нам как повезло с мамой!» Это абсолютно фантастическая штука, потому что и Слава, и Макар, и Хетаг, несмотря на юный возраст, правда большие артисты».

Слава Копейкин: «Это были одни из самых замечательных, приятных и интересных актёрских съёмок. Мы смеялись, мы придумывали, мы были в соавторстве. Мы очень друг друга полюбили. Было очень много сложных сцен. Мне вообще казалось, что у меня что ни смена, что ни сцена, каждый раз — выплеск крайних эмоций. Я переживал перед каждым съёмочным днем. Каждый раз думал: «Вот сегодня вот это, как это сделать? Ужас! Я боюсь, потому что не знаю, как я сейчас это сделаю – смогу, нет?». Но приезжали Серёжа с Любой, мне что-то говорили, объясняли, мы друг с другом обсуждали, посмеялись, поплакали, потом вошел в кадр и всё сделал. Насколько хорошо – уже скажет зритель. Для меня Пётр стал действительно подарком, сыграть такую роль — это счастье».

На экране появятся знаковые для эпохи места — в 90-е там кипела жизнь, ломались судьбы, рождались бизнесы и крепли надежды на лучшую жизнь: закрывающийся завод, где предприимчивые новички-коммерсанты продавали всё от зубной пасты до гробов, ДК с нарисованными от руки афишами зарубежных фильмов, ночной клуб, где царили свободные нравы, песчаные карьеры, где можно было исчезнуть без следа.

Хетаг Хинчагов: «Я в восторге от оператора Дмитрия Карначика. Было очень много однокадровых сцен, и это огромный операторский труд. И получалось всё круто, чётко и точно. Потом смотришь на плейбэке: как же хорошо! А любимая локация — квартира, где живёт наша дружная семья — мама, братья и я. Съёмки проходили на Чистых прудах в центре Москвы. Это очень старая квартира, в которой бывало невероятно душно. Приходилось иногда выбегать оттуда, чтобы просто набрать побольше кислорода».

Макар Хлебников: «Я так сроднился с этой квартирой и с игровой семьёй, что внутри стал появляться какой-то семейный уют. Это был новый опыт в моей карьере. Конечно, смены в ночном клубе, на вещевом рынке, в парке принесли отдельное удовольствие. Самые сложные смены были в клубе, но не буду спойлерить».

Съёмки сериала проходили весной и летом 2024 года в Москве, Жуковском, Санкт-Петербурге и Владимире.