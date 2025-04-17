НТВ покажет детективный сериал «Белая полоса» с Евгением Миллером

В понедельник, 21 апреля, в 20:00 на телеканале НТВ состоится премьера нового детективного сериала «Белая полоса» (16+) с Евгением Миллером в главной роли.

Сюжет разворачивается вокруг майора полиции Игоря Савина. На фоне личных трудностей — ухода жены и напряжённых отношений с дочерью-подростком — герой неожиданно получает повышение. Теперь ему предстоит с нуля собрать новый коллектив и превратить его в профессиональный отдел, способный раскрыть любое преступление.

Отдел, который возглавляет Савин (Евгений Миллер), ему достаётся фактически пустым: все сотрудники были арестованы вместе с бывшим начальником и отстранены от службы. Новые же кадры, предоставленные руководством, слабо подходят на роли — одни слишком неопытны, другие переведены из-за служебных нарушений. Савин, у которого нет опыта руководства, должен за короткое время сплотить команду и сделать из неё сильное подразделение. В противном случае многие дела рискуют остаться нераскрытыми, а этого майор, полностью преданный своей работе, допустить не может.

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Евгений Миллер:

«Сериал „Белая полоса“ даёт надежду, что после сложного и тёмного периода наступят светлые времена. Участвовать в этом проекте было очень интересно! Мой герой переживает тяжёлое психологическое состояние — на него обрушиваются проблемы и в семье, и на работе. Но он изо всех сил старается сохранить внутреннее равновесие. Играть персонажа, находящегося на грани срыва, — это настоящий актёрский вызов: у него обострены чувства, рефлексы, эмоции. Такой материал всегда интересен для актёра».

Но главного героя терзает не только работа. Его любимая жена Ольга (Анастасия Панина) ушла из семьи, и он до сих пор не может понять причины. Их дочь Ева (Алёна Новицкая), которая всегда была папиной любимицей, теперь винит отца в уходе матери — ведь он всё время на работе. Чувствуя нехватку внимания и любви, Ева ищет утешения у харизматичного экстремала Антона (Глеб Шевнин), который втягивает её в опасные авантюры. Несмотря на то, что Савин не из тех, кто пасует перед трудностями, он часто чувствует себя на пределе. Каждая из этих ситуаций требует от него полной самоотдачи.

Сергей Краснов, режиссёр-постановщик:

«У нас отличная команда — оператор, художники, реквизиторы, все сработались прекрасно. И актёры великолепны: каждый идеально подошёл к своей роли и выложился на съёмках по максимуму. Поскольку в сериале показана работа полицейского отдела, важно было, чтобы у всех героев были разные характеры — конфликты, симпатии, столкновения. Всё это получилось. Актёры справились блестяще».

Фото: НТВ