НТВ покажет «Ч.Т.Д» с Маргаритой Симоньян

В субботу, 22 февраля, в эфире телеканала НТВ состоится премьера документального проекта Маргариты Симоньян «Ч.Т.Д.» (16+), приуроченного к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Автор и ведущая проекта Маргарита Симоньян будет рассказывать о событиях той страшной войны через призму отдельных исторических личностей. Так, например, Маргарита поведает о судьбе и истории легендарного лётчика Алексея Маресьева, о знаменитом фронтовом корреспонденте и писателе Борисе Полевом, о том, как сформировался и действовал во время войны знаменитый женский бомбардировочный авиаполк «Ночные ведьмы», а также о том, как писали главную песню военных лет – «Священная война», как создавалась одна из самых знаменитых подпольных антифашистских организаций, состоявшая из молодых людей, вчерашних школьников, кто стал прототипами для памятника «Воин-освободитель» в Трептов-парке и многом другом.

В каждом выпуске документального проекта будут использованы цитаты из фильмов, книг и документов, биографий и воспоминаний участников событий.