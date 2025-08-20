6 сентября на телеканале НТВ стартует новый сезон шоу «ВИА Суперстар!» (16+). За главный приз будут бороться десять известных коллективов: ВИА «Поющие гитары», группы «Аракс», «Блестящие», «Бурановские бабушки», «Восток», «Динамит», «Лесоповал», «Сладкий сон», «Тутси» и RevoльveRS.

Что говорят участники?

В ожидании премьеры некоторые артисты поделились своими впечатлениями и планами. Например, ВИА «Поющие гитары» признались, что пришли на шоу не просто так, а за победой. По их словам, проект даёт возможность «взлететь» и напомнить о себе. Коллектив готовит необычный репертуар, чтобы «поразить» зрителей.

Группа «Лесоповал» решила участвовать после того, как их директор Игорь Барыкин привёл к победе ВИА «Белорусские легенды» в прошлом сезоне. Музыканты надеются поэкспериментировать и расширить круг своих поклонников.

Солистка «Блестящих» Ксения Новикова подчеркнула, что для группы важно выступать как «единый организм». Её коллега Надежда Ручка добавила, что коллектив хочет пройти до финала и показать все грани своего таланта.

Лидер группы «Динамит» Илья Зудин признался, что был приятно удивлён приглашением на шоу. Он восхищён слаженной работой профессионалов, которые создают проект. Главная цель для него — получить удовольствие от выступлений и подарить зрителям хорошее настроение.

Анатолий Алёшин из «Аракса» уже знаком с подобными проектами и считает, что «ВИА Суперстар!» — это отличная возможность для любого артиста показать своё творчество миллионной аудитории.

Новое в правилах и составе жюри

В новом сезоне произойдут изменения в правилах. Теперь, начиная со второго выпуска, шоу будет покидать один коллектив, набравший наименьшее количество баллов. Оценки жюри будут отображаться как «огонь» (два балла), «фейерверк» (один) и «пшик» (ноль). У судей появится право один раз за сезон спасти одну группу, но только если их решение будет единогласным. Если мнения разойдутся, спасти участников смогут зрители голосованием в студии.

В составе жюри, помимо Леры Кудрявцевой, Сергея Соседова и Стаса Пьехи, появится заслуженная артистка России Ирина Понаровская. Ведущими по-прежнему останутся Вадим Такменёв и Наташа Королёва.

Лера Кудрявцева считает, что оценивать группы сложнее, чем сольных артистов, но уверена, что с приходом Ирины Понаровской судейский состав только выиграет. Стас Пьеха рассказал, что ему придётся оценивать своего двоюродного дедушку из ВИА «Поющие гитары». Также он рад видеть на шоу группу «Динамит», с которой его связывают давние знакомства и совместные песни.

Фото: НТВ