Кино и ТВ

НТВ объявил состав жюри и ведущих нового сезона «ВИА Суперстар!»

Алексей Самохин
Фото: НТВ

Осенью на НТВ выйдет второй сезон музыкального шоу «ВИА Суперстар!» (16+). За звание «суперстаров» будут бороться 10 коллективов, пик популярности которых пришёлся на 80–90-е и 2000-е годы.

В жюри, помимо постоянных членов — Леры Кудрявцевой, Сергея Соседова и Стаса Пьехи — войдёт заслуженная артистка России Ирина Понаровская. По её словам, она намерена оценивать участников строго и профессионально, учитывая их нынешние вокальные возможности. Соседов отметил, что успех выступлений зависит не только от песен, но и от постановок, костюмов и общей концертной подачи.

Ведущими сезона станут Вадим Такменёв и певица Наташа Королёва. Такменёв рассказал, что отбор участников требует личных встреч и убеждения музыкантов в необходимости плотного графика репетиций. Королёва подчеркнула, что участие групп создаёт особую энергетику и накал эмоций.

Правила проекта изменятся: начиная со второго выпуска, шоу будет покидать один коллектив с наименьшим количеством баллов. Оценки жюри — «огонь» (2 балла), «фейерверк» (1 балл) и «пшик» (0 баллов). Судьи смогут один раз за сезон единогласно спасти группу, в противном случае шанс получат зрители в студии. Победителем станет коллектив, набравший наибольшее количество баллов по итогам всех выпусков.

В первом сезоне победу разделили ВИА «Белорусские легенды» и группа «Балаган Лимитед».

