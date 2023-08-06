НПЦ беспилотников создадут под Рязанью на базе аэродрома Протасово

Научно-производственный центр беспилотников на базе аэродрома Протасово создаётся под Рязанью, сообщил губернатор Павел Малков.

Глава региона 6 августа представил проект центра «Протос» первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг-2023», который проходит в Новосибирске.

По словам Павла Малкова, планируется активно развивать два направления: средства производства и сервоприводы для беспилотников. Проекты будут развивать комплексно: начиная с проектировки, заканчивая выходом на рынок.

НПЦ будет тесно связан с Аэрокосмической долиной. Более половины резидентов долины уже разрабатывают проекты, связанные с беспилотниками. Резиденты получают налоговые льготы, внебюджетное финансирование.

Рязанская область договорилась о сотрудничестве в развитии БПЛА с Москвой, Башкортостаном, Новгородской и Самарской областями.