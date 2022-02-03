Новым резидентом индустриального парка «Рязанский» станет компания по производству медицинского кислорода

Инициативу потенциального резидента индустриального парка «Рязанский» обсудили заместитель председателя областного правительства Артем Никитин, генеральный директор «Корпорации развития Рязанской области» Вячеслав Несин и Вячеслав Какурин, руководитель фирмы «Криоген», специализирующейся на производстве и поставках криопродуктов, промышленных, медицинских и пищевых газов.

В настоящее время на заводе фирмы «Криоген» действует две производственные линии, выпускающие 20 тонн жидкого кислорода из воздуха и до 65 тонн жидкого медицинского кислорода. Поставки продукции осуществляются в лечебные учреждения Рязанской, Тамбовской, Московской, Калужской, Ивановской, Владимирской и Липецкой областей. Новый инвестиционный проект предполагает строительство воздухоразделительной установки – еще одной производственной линии компании «Криоген».

По предварительной оценке инвестора, ее запуск позволит увеличить объемы выпуска жидкого медицинского кислорода с 60 до 110 тонн в сутки. Новая линия обеспечит создание не менее десяти высокооплачиваемых рабочих мест.