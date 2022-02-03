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Четверг, 3 февраля, 2022

Новым резидентом индустриального парка «Рязанский» станет компания по производству медицинского кислорода

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Новым резидентом индустриального парка «Рязанский» станет компания по производству медицинского кислорода

7info7
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Инициативу потенциального резидента индустриального парка «Рязанский» обсудили заместитель председателя областного правительства Артем Никитин, генеральный директор «Корпорации развития Рязанской области» Вячеслав Несин и Вячеслав Какурин, руководитель фирмы «Криоген», специализирующейся на производстве и поставках криопродуктов, промышленных, медицинских и пищевых газов.

В настоящее время на заводе фирмы «Криоген» действует две производственные линии, выпускающие 20 тонн жидкого кислорода из воздуха и до 65 тонн жидкого медицинского кислорода. Поставки продукции осуществляются в лечебные учреждения Рязанской, Тамбовской, Московской, Калужской, Ивановской, Владимирской и Липецкой областей. Новый инвестиционный проект предполагает строительство воздухоразделительной установки – еще одной производственной линии компании «Криоген».

По предварительной оценке инвестора, ее запуск позволит увеличить объемы выпуска жидкого медицинского кислорода с 60 до 110 тонн в сутки. Новая линия обеспечит создание не менее десяти высокооплачиваемых рабочих мест.

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