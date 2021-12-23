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Четверг, 23 декабря, 2021
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Новым директором Вышинского интерната стал Алексей Дронов, сын бывшего руководителя

7info

Алексей Дронов стал новым директором Вышинского психоневрологического интерната, который находится в Шацком районе. Об этом сообщает сайт ИД «Пресса».

Бывший руководитель учреждения Евгений Дронов скончался 19 октября. Примечательно, что Алексей Дронов — его сын и внук первого директора Алексея Дронова.

Дронов-младший имеет военное и экономическое образование. На должность директора интерната его утвердили в начале декабря.

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Алексей вспоминает, как приходил в детстве на работу к своему дедушке Алексею Тихоновичу. И до сих пор в интернате работают сотрудники, которых он видел тогда.

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