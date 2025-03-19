Новый закон поможет бороться с контрафактной табачной продукцией

Заметили, что на пачке сигарет больше нет привычной бумажной акцизной марки? Не переживайте, это не контрафакт, а запланированный переход на цифровую маркировку.

Министерство экономического развития Рязанской области рассказало о запланированном переходе на цифровую маркировку табачной продукции.

Закон о переходе к цифровой маркировке табачной продукции действует с 1 сентября 2024 года, когда нанесение акцизных марок на табачную продукцию перестало быть обязательным — Федеральная налоговая служба перестала принимать заявления на их выдачу. До 1 июля 2025 года продукцию можно будет производить и выпускать с бумажной маркой, а после этой даты — только с кодом маркировки. Важно отметить, что табачная продукция с бумажными марками, введенная в оборот до этой даты, может находиться в продаже до полной ее реализации.

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Уже с 1 июля 2025 года вся табачная продукция будет выпускаться только с data matrix-кодом, который заменит бумажный акциз. Происхождение каждой пачки можно отследить на всех этапах – от производства до продажи. Подделать цифровой код сложнее, а значит, риски контрафакта снижаются и рынок становится чище.

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