Новый выпуск «Выжить в Самарканде»: шоу сделает крутой поворот

В это воскресенье в 18:30 на ТНТ зрители увидят новый выпуск реалити-шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» (16+). Проект готовит сюрприз для участников — команды объединятся.

Участники народной команды до последнего надеялись, что Александра Сухорукова, проигравшая на прошлом малом испытании Славе Чепурченко, сможет вернуться в проект. Но ведущие огласят другие новости: команды объединятся. Это решение удивит игроков, ведь в проекте участвуют 13 человек, что позволяет сформировать две полноценные команды. Раньше объединение никогда не происходило так рано.

Не все участники воспримут изменения с энтузиазмом. Остап Солдатов выразит своё возмущение: «Как снег на голову! Ну, кто ожидал?».

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Алексей Щербаков также прокомментирует ситуацию: «Теперь мы одна какая-то команда, видимо, враждующая далее. Принимаю правила игры, хотя не люблю знакомиться и общаться с новыми людьми».

Объединение команд означает, что проект покинет сразу несколько участников. Большое испытание обещает стать одним из самых напряжённых и непредсказуемых за всю историю шоу.

Новый выпуск «Выжить в Самарканде» в это воскресенье в 18:30 на ТНТ.