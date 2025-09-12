Пятница, 12 сентября, 2025
Рязань
Новый выпуск Comedy Club: Баста, пародия на турецкие сериалы и шутка Воли про Ляйсан

Алексей Самохин
Фото: ТНТ

В пятницу, 12 сентября, в 21:00 на ТНТ выйдет свежий выпуск нового сезона Comedy Club (18+). Откроет программу музыкальный номер группы USB под речитатив популярного трека «Застрахуй братуху». К ним присоединится Ноггано (Баста, Василий Вакуленко), который в своей фирменной манере даст советы о том, как сделать сезон ещё смешнее и кого стоит приглашать на сцену. Напомним, в этом году Comedy Club получил премию ТЭФИ.

Летние истории резидентов

В этот раз героями шоу станут сами резиденты. Павел Воля и Гарик Харламов выяснят, как каждый из них провёл лето.

Алексей Шальнов расскажет о путешествии в Японию, городе оленей и своём первом визите к косметологу.

Катя Шкуро поделится опытом ринопластики, которая станет поводом для жёстких шуток от ведущих. 

Марина Кравец вспомнит о съёмках в проекте «Невероятные приключения Шурика», где сюжет классики Гайдая переплетается с историей Форреста Гампа.

Андрей Бебуришвили расскажет о семейных хлопотах: обустройстве газона и строительстве теплицы. Услышав это, Павел Воля подколет коллегу, назвав его «тестостероновым самцом и казахстанским Райаном Гослингом», которому «не к лицу возиться с газоном».

Миниатюры и пародии

Далее зрителей ждут новые сценки. Марина Кравец предстанет в роли менеджера турагентства, а Екатерина Моргунова и Алексей Шальнов сыграют вечно ссорящихся супругов накануне медового месяца.

Антон Иванов, Никита Хурда и приглашённый артист Роман Каграманов представят пародию на турецкие сериалы с их традиционными страстями — изменами, семейными интригами и русскими туристами.

В завершение выпуска Павел Воля выступит со стендапом. Он поговорит о популярности Надежды Кадышевой у молодёжи и о «эпидемии лабубу», которая коснулась и его семьи. Воля с иронией заметит, что, когда намекал жене на «новые игрушки в браке», совсем не это имел в виду.

Одесский пророк описал того, кто придёт после Зеленского и исправит его ошибки

Провидец, прославившийся предсказаниями в Сети, раскрыл личность следующего президента Украины и дату завершения СВО.
Польша просит у НАТО ПВО после инцидента с дронами, но всё портит… скотч 

Жители приграничных районов тем временем пережили настоящий шок: власти велели сидеть по домам, люди прятались в подвалах — и до сих пор боятся выходить на улицу. Атмосфера страха — именно того и добивались?
Грибной сезон продолжается в Рязанской области, белые собирают вёдрами 

Сообщения приходят из разных районов Рязанской области. 
«Окно закрывается»: почему Запад дрогнул после слов Путина 

Всё началось с тихого, но очень чёткого предупреждения. Владимир Путин, президент России, дал понять: если западные страны решатся отправить свои войска на Украину — они станут легитимной целью для российской армии.
Зеленский задумал пакость, в ответ Россия готова применить план быстрого окончания СВО

Инсайдеры сообщают, что президент Украины Владимир Зеленский готовит некую «пакость» в ответ на недавние удары ВС РФ. Российское руководство к этому готово. Упреждающие удары уже «трамбуют» Украину

«Часть Киева утонет, вторая – вернётся домой»: что скрывается за страшной фразой старца, который предвидел СВО

Страшные пророчества известного православного старца сбываются одно за одним.
Новый российский дрон «Скарабей» прошёл испытания в СВО

Это не лабораторный эксперимент. Не полигонный рекорд. А реальный фронт. Где помехи — не тест, а смертельная угроза.
«Известия»: сотни тысяч детей мигрантов не доходят до школы в России

Сотни тысяч несовершеннолетних иностранцев не доходят до школы в...
Скончался председатель УИК №1008 Александр Морозов

Сотрудники Избирательной комиссии Рязанской области выразили соболезнования родным и близким Морозова. 
Пойманный террорист из Екатеринбурга записал обращение к беглому подельнику

Александр Черепанов*, задержанный после побега из СИЗО-1 в Екатеринбурге,...
Ретро-парад автомобилей пройдёт в ТРЦ «Марко Молл» в Рязани 

Гости мероприятия смогут по достоинству оценить коллекцию редких автомобилей, которые неоднократно становились победителями выставок, принять участие в голосовании за лучший экспонат и погрузиться в атмосферу автопрома прошлого из СССР, Америки и Европы. 
Священник объяснил, ждёт ли наказание россиян за «продажу души»

Ранее в Сети появилось объявление о покупке души за 100 тысяч рублей. Автор утверждал, что изначально это была шутка, однако позже нашлись желающие подписать «договор» кровью.
В Рязани главу товарищества собственников недвижимости подозревают в присвоении денег 

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Расследование продолжается.