Новый выпуск Comedy Club: Баста, пародия на турецкие сериалы и шутка Воли про Ляйсан

В пятницу, 12 сентября, в 21:00 на ТНТ выйдет свежий выпуск нового сезона Comedy Club (18+). Откроет программу музыкальный номер группы USB под речитатив популярного трека «Застрахуй братуху». К ним присоединится Ноггано (Баста, Василий Вакуленко), который в своей фирменной манере даст советы о том, как сделать сезон ещё смешнее и кого стоит приглашать на сцену. Напомним, в этом году Comedy Club получил премию ТЭФИ.

Летние истории резидентов

В этот раз героями шоу станут сами резиденты. Павел Воля и Гарик Харламов выяснят, как каждый из них провёл лето.

Алексей Шальнов расскажет о путешествии в Японию, городе оленей и своём первом визите к косметологу.

Катя Шкуро поделится опытом ринопластики, которая станет поводом для жёстких шуток от ведущих.

Марина Кравец вспомнит о съёмках в проекте «Невероятные приключения Шурика», где сюжет классики Гайдая переплетается с историей Форреста Гампа.

Андрей Бебуришвили расскажет о семейных хлопотах: обустройстве газона и строительстве теплицы. Услышав это, Павел Воля подколет коллегу, назвав его «тестостероновым самцом и казахстанским Райаном Гослингом», которому «не к лицу возиться с газоном».

Миниатюры и пародии

Далее зрителей ждут новые сценки. Марина Кравец предстанет в роли менеджера турагентства, а Екатерина Моргунова и Алексей Шальнов сыграют вечно ссорящихся супругов накануне медового месяца.

Антон Иванов, Никита Хурда и приглашённый артист Роман Каграманов представят пародию на турецкие сериалы с их традиционными страстями — изменами, семейными интригами и русскими туристами.

В завершение выпуска Павел Воля выступит со стендапом. Он поговорит о популярности Надежды Кадышевой у молодёжи и о «эпидемии лабубу», которая коснулась и его семьи. Воля с иронией заметит, что, когда намекал жене на «новые игрушки в браке», совсем не это имел в виду.