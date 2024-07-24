Новый военный госпиталь откроют в Рязани в сентябре

В Рязани завершают строительство нового военного госпиталя. Об этом сообщает вице-губернатор Артём Бранов на своего странице во «ВКонтакте».

Готовность объекта составляет более 85%. В госпиталь завезли большую часть медицинского оборудования,которое сейчас собирают и устанавливают. Также идут работы по благоустройству территория вокруг госпиталя.

На площадке работы организованы в две смены. Каждые день здесь трудятся 450 человек и 21 единица техники.

«Открытие госпиталя планируем в сентябре. Это будет качественно новый уровень оказания помощи военнослужащим», – пишет Бранов.