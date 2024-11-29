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Новый военачальник ВСУ Драпатый давил людей на БМП в Мариуполе

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Владимир Зеленский назначил командующим Сухопутными войсками Михаила Драпатого, который давил людей на БМП 9 мая 2014 года в Мариуполе, пишет «Sputnik Ближнее зарубежье» в Telegram-канале.

В 2014 году военный командовал 72-й механизированной бригадой ВСУ, которая атаковала Мариуполь.

В прошлом году МВД России объявило Драпатого в розыск, обвинив его в обстрелах мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Сам же Зеленский пояснил, что принял решение назначить Драпатого на новый пост, чтобы «повысить боеспособность армии, обеспечить качество подготовки военных и внедрять инновационные подходы к управлению людьми в ВСУ».

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