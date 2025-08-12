Новый видеоларингоскоп появился в детском ЛОР-отделении больницы № 11

В детском ЛОР-отделении Городской клинической больницы № 11 введено в эксплуатацию новое оборудование экспертного класса. Об этом сообщается на сайте правительства Рязанской области.

В работу введен новый видеоларингоскоп. Аппарат экспертного класса позволяет выявлять новообразования полости носа и носоглотки на ранних стадиях, проводить малоинвазивные эндоскопические исследования без общей анестезии, контролировать послеоперационное восстановление пациентов, а также улучшать качество телемедицинских консультаций за счет детальной видеофиксации. Данное оборудование закуплено в рамках исполнения поручения Губернатора Павла Малкова по повышению качества оказания медицинской помощи жителям региона. Работа также направлена на достижение целей национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Важным шагом в развитии специализированной медицинской помощи детям в регионе стала реорганизация детского оториноларингологического отделения в больнице № 11, которая завершилась весной 2025 года. Теперь оно работает как самостоятельное структурное подразделение. Увеличено количество мест для круглосуточного и дневного пребывания детей, сделаны операционные с ультрасовременными эндоскопическими системами, что позволяет проводить широкий спектр высокотехнологичных операций. Врачи отделения прошли необходимое обучение.

Заместитель Председателя Правительства Рязанской области – министр здравоохранения Александр Пшенников, комментируя работу по оснащению медучреждения, отметил: «Эндоскопия – это золотой стандарт диагностики ЛОР-патологий у детей. Внедрение нового оборудования не только минимизирует риски и повышает точность исследований, но и позволяет выполнять сложные высокотехнологичные операции, которые ранее были недоступны в нашем регионе. Мы продолжим активно развивать это направление, чтобы обеспечить маленьких пациентов самой современной медицинской помощью».

Планируется, что оснащение и внедрение инновационных методик в работу отделения будет продолжено. Предполагается, что оно станет центром компетенций детской оториноларингологии. Это позволит оказывать медпомощь пациентам в Рязанской области без направления их в федеральные клиники.