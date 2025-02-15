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Происшествия

Новый вид мошенничества: девушек обманывают на первом свидании

Алексей Самохин

Россиянки стали жертвами новой схемы мошенничества. Злоумышленники, знакомясь с девушками через приложения для знакомств, обманывают их на первом свидании, оставляя без денег, пишет Mash.

Одной из пострадавших стала 21-летняя студентка Полина из Москвы. Молодой человек, с которым она познакомилась в приложении, пригласил её на свидание. Во время встречи он рассказал о споре с другом: якобы они соревнуются, кто сможет потратить больше денег на одном свидании. Чтобы «победить», парень предложил Полине по очереди переводить друг другу деньги — так, по его словам, их расходы и банковская история будут выглядеть внушительнее.

Сначала деньги переводились туда-сюда, но в один из моментов, когда Полина отошла в уборную, молодой человек исчез вместе с её 30 тысячами рублей.

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Позже девушка узнала, что стала жертвой новой схемы мошенничества. В чатах она обнаружила десятки сообщений от других девушек, которые столкнулись с аналогичной ситуацией. Все они рассказывают, что мошенники под разными предлогами убеждают их переводить деньги, якобы для создания «банковской активности».

Как защититься?

  1. Не переводите деньги незнакомцам. Даже если предложение кажется безобидным или заманчивым.
  2. Будьте осторожны с личной информацией. Не сообщайте данные своих карт и банковских счетов.
  3. Доверяйте интуиции. Если что-то кажется подозрительным, лучше прервать общение.
  4. Расскажите о происшествии в полиции. Чем больше жалоб, тем выше шансы на поимку мошенников.

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