Новый вид мошенничества: девушек обманывают на первом свидании

Россиянки стали жертвами новой схемы мошенничества. Злоумышленники, знакомясь с девушками через приложения для знакомств, обманывают их на первом свидании, оставляя без денег, пишет Mash.
Одной из пострадавших стала 21-летняя студентка Полина из Москвы. Молодой человек, с которым она познакомилась в приложении, пригласил её на свидание. Во время встречи он рассказал о споре с другом: якобы они соревнуются, кто сможет потратить больше денег на одном свидании. Чтобы «победить», парень предложил Полине по очереди переводить друг другу деньги — так, по его словам, их расходы и банковская история будут выглядеть внушительнее.
Сначала деньги переводились туда-сюда, но в один из моментов, когда Полина отошла в уборную, молодой человек исчез вместе с её 30 тысячами рублей.
Позже девушка узнала, что стала жертвой новой схемы мошенничества. В чатах она обнаружила десятки сообщений от других девушек, которые столкнулись с аналогичной ситуацией. Все они рассказывают, что мошенники под разными предлогами убеждают их переводить деньги, якобы для создания «банковской активности».
Как защититься?
- Не переводите деньги незнакомцам. Даже если предложение кажется безобидным или заманчивым.
- Будьте осторожны с личной информацией. Не сообщайте данные своих карт и банковских счетов.
- Доверяйте интуиции. Если что-то кажется подозрительным, лучше прервать общение.
- Расскажите о происшествии в полиции. Чем больше жалоб, тем выше шансы на поимку мошенников.