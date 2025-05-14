Новый уровень 4G от T2 доступен на озере Сынтул в Рязанской области

Этой весной сотовый оператор T2 провел масштабные работы на сети в Рязанской области. Новое качество связи уже доступно жителям и гостям региона в самой Рязани и на популярных базах отдыха у озера Сынтул в Касимовском районе.

К активному сезону отдыха и путешествий у абонентов оператора появилось больше возможностей при использовании мобильного интернета в окружении мещерских лесов. Поселок Сынтул — настоящая жемчужина Рязанской области, богатая красотой природы и возможностями для времяпрепровождения. Эта территория, где располагаются четыре благоустроенные базы отдыха и тихие семейные пляжи, привлекает не только жителей Касимова и Касимовского района, но и профессиональных спортсменов из разных регионов России. Ведь здесь находится Центр гребного спорта, в котором ежегодно проходят сборы тысячи гребцов, футболистов и волейболистов.

— С наступлением долгожданного тепла всем нам хочется чаще проводить время на свежем воздухе, и озеро Сынтул — подходящее для этого место. Ежемесячно сотни туристов и отдыхающих выбирают его, чтобы насладиться красотой природы вдали от городской суеты, а поздней весной и летом — особенно. И каждому из них хочется делиться впечатлениями с друзьями и близкими. Чтобы качество связи оставалось стабильным при любых нагрузках, наша компания обновила инфраструктуру в Сынтуле, установив дополнительную базовую станцию, — рассказала директор рязанского филиала T2 Ирина Елисеева.

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Оператор также учел ожидаемый рост трафика в туристический сезон на федеральной трассе М5 «Урал» и расширил зону 4G на участке вблизи поселка Листвянка. Улучшения затронули не только дорогу, но и жилые дома и конный клуб населенного пункта.

Кроме этого, рязанские абоненты оператора могут по максимуму использовать современные технологии. При включении VoLTE на своих устройствах их ждет отчетливая речь собеседника при обычном звонке и возможность продолжать серфить в интернете во время общения. Проверить, активна ли эта функция, и подключить ее можно в настройках телефона самостоятельно.

Предугадывая желания и потребности своих клиентов, T2 своевременно развивает сеть в регионе и повышает стабильность интернет-соединения и голосовой связи.