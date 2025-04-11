Новый участник «Битвы сильнейших» шокировал экстрасенсов проекта

В субботу, 12 апреля, в 18.30 на ТНТ раскроется главная интрига последних недель проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+). Участники узнают, кто присоединится к их большой команде и будет бороться за звание лучшего. Не всем новый участник придётся по душе. Кроме этого, зрители увидят самое спорное испытание второго сезона, которое поднимет вопрос экстрасенсорной этики.

На испытание в Новороссийск отправятся Ольга Якубович, Влад Череватый и Максим Левин. Им предстоит пролить свет на обстоятельства смерти молодого человека, уехавшего на заработки в южный город из подмосковного Ногинска. О том, что случилось, хотят услышать сестра и возлюбленная погибшего.

Ольга Якубович, которая пройдет испытание первой, откажется комментировать увиденное, и покинет съемочную площадку в слезах, раскрыв секрет своих видений только ведущему Андрею Кислицину. Влад Череватый озвучит свою версию гибели мужчины, а героини подтвердят его слова фактами. Максим Левин увидит скандальные обстоятельства смерти и не станет о них умалчивать, за что его осудят остальные участники испытания.

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В готическом зале экстрасенсы выставят свои оценки тройке, прошедшей испытание, и прокомментируют их слова. Но все же главным событием готзала станет новый участник проекта, который дальше будет бороться за звание лучшего с остальными. Его появление вызовет некоторое недовольство, один из участников даже попросит покинуть зал: «Можно я выйду?» – озвучит свою реакцию на происходящее один из сильнейших.