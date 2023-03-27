Новый теннисный центр построят в Солотче под Рязанью

Новый теннисный центр появится в рязанском посёлке Солотча. 27 марта об этом в рамках отчёта о работе правительства в 2022 году перед Рязоблдумой сообщил губернатор Павел Малков.

Во время своего выступления глава региона подтвердил: договорённости о создании в Солотче теннисного центра достигнуты. Подтвердил это и президент Федерации тенниса Рязанской области, парламентарий Антон Князев.

О бюджете строительства и сроках реализации проекта пока неизвестно.