Понедельник, 27 марта, 2023
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Новый теннисный центр построят в Солотче под Рязанью

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Image by jcomp on Freepik

Новый теннисный центр появится в рязанском посёлке Солотча. 27 марта об этом в рамках отчёта о работе правительства в 2022 году перед Рязоблдумой сообщил губернатор Павел Малков.

Во время своего выступления глава региона подтвердил: договорённости о создании в Солотче теннисного центра достигнуты. Подтвердил это и президент Федерации тенниса Рязанской области, парламентарий Антон Князев.

О бюджете строительства и сроках реализации проекта пока неизвестно.

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