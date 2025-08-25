Новый сквер появится на улице Чкалова в Рязани

У дома №1 корпус 1 на улице Чкалова в Рязани скоро появится новый комфортный сквер. Об этом сообщили в администрации города.

Благоустройство зелёной зоны рядом с домом ведется при поддержке депутатов, Рязанского нефтезавода, волонтеров «Доброцентра».

Рабочие уже убрали два аварийных дерева и поросль американского клена. Сейчас вывозят спиленные ветки и стволы. В дальнейшем на расчищенной территории разобьют клумбы, поставят лавочки и ограждения. Планируется высадить зелёную изгородь, установить бордюры.

Открытие нового сквера запланировано на начало сентября.