Четверг, 18 сентября, 2025
20.1 C
Рязань
Новый символ замечен на технике ВС РФ в зоне СВО

Алексей Самохин
@t.me/RVvoenkor

Под Бердянском в Запорожской области была замечена российская военная техника с новым знаком. Он напоминает очертания квадрата. Такое изображение ранее не встречалось. Знак нанесён на кабины грузовиков ВС РФ.

Украинские источники связывают появление колонн с переброской сил на Запорожское направление — для усиления наступления. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с NEWS.ru заявил, что новый тактический знак на военной технике ВС РФ станет загадкой для президента Украины Владимира Зеленского и стратегов Генштаба ВСУ.

По его словам, расшифровкой символов должны заниматься на стороне противника — как это было с буквами Z, О и V.

«Если говорить о расшифровке тех или других знаков на военной технике, то это должен делать противник, — считает Рогов. — Пусть это будет загадка, над которой будут ломать голову великие умы режима Зеленского и стратеги Генштаба ВСУ».

Он добавил, что задача сейчас — помогать военным идти вперёд. 

Рогов отметил, что ВС РФ продвигаются вперёд, освобождая населённые пункты на всех направлениях фронта — на дальнем востоке Запорожской области, на Гуляйпольском, Ореховском и Степногорском направлениях.

