Новый сезон сериала «Ивановы-Ивановы» стартует 7 октября

7 октября в 19:00 на телеканале СТС стартует новый сезон сериала «Ивановы-Ивановы», посвящённый семилетию комедийного хита, сообщает пресс-служба СТС.

В продолжении истории к уже полюбившимся зрителям актёрам Михаилу Трухину, Анне Уколовой, Станиславу Дужникову, Алексею Лукину и другим присоединились Анна Невская и Никита Тарасов.

Сюжет развивается вокруг жизни семьи Ивановых. Боря (Станислав Дужников) разрывается между беременной Ниной (Светлана Колпакова) и фермой, Ваня (Алексей Лукин) готовится к свадьбе с Васей (Юля Сорокина) и устраивается в компанию по продаже автодомов, а Лёша (Михаил Трухин) с Дедом (Юрий Ицков) снова в поиске быстрого заработка.

Семейную идиллию нарушает звонок старшей сестры Лиды (Анна Уколова) — Марии (Анна Невская). Родственница хвастается успехами мужа Кости (Никита Тарасов), а Лёша врёт, что дом и бизнес Бори — их с Лидой. Мария приезжает в гости, и теперь Лёше и Лиде придётся изображать хозяев фермы, а Боре и Нине — неудачливых друзей, которых приютили.

«Мне ТЭФИ дали за эту роль, надо отрабатывать», — шутила Анна Уколова на съёмках. — Мы с ребятами уже как семья, созваниваемся и видимся в свободное время, встречаемся на днях рождения или даче. Возвращаться к этой истории для меня важно ещё и потому, что люди ждут новый сезон, а я не могу отказать нашему зрителю».

Героиня Уколовой в новых сериях занята воспитанием младшего сына, а Боря только ждёт первенца. «По своему опыту скажу, что когда появляется первый ребёнок, то жизнь меняется кардинально. С чем это сравнить? Наверное, с чудом, — считает Станислав Дужников. — В новом сезоне Боря также продолжает быть ответственным хозяином, который заботится не только о жене, но и старается организовать комфорт для всех. Например, запускает систему «умный дом» и модернизирует ферму».

Перед съёмками группа изучала инновационный опыт российских компаний и посещала роботизированные фермы. Михаил Трухин, чей герой находит общий язык и с «роботами», признавался, что новые технологии его не пугают. «Мне этот тренд кажется безумно интересным. Например, с большим удовольствием использую «умный дом». А если проецировать на нашу индустрию, технологические прорывы просто поражают. Можно снять кино, в котором артист Трухин разговаривает на эфиопском языке в эфиопских пейзажах, при этом не находясь в Эфиопии», — делился он.