Новый сезон сериала «Девушки с Макаровым» стартует на ТНТ 11 декабря

В понедельник, 11 декабря, на телеканале ТНТ стартует показ нового сезона сериала «Девушки с Макаровым» (16+). Премьерную серию зрители увидят в 20.00 по московскому времени, сообщает пресс-служба телекомпании.

Комедия про сурового опера в исполнении Павла Майкова и четырёх его обаятельных подчинённых за три сезона успела завоевать огромную армию поклонников.

В сериале производства Comedy Club Production появятся новые лица: Кузьма Сапрыкин и Ирина Темичева, герои которых обещают перевернуть положение дел в ОВД Бутово с ног на голову.

Начальник Уголовного розыска Павел Макаров пытается жить дальше после ухода Леры (Наталья Бардо) и строит новые отношения с адвокатом Маргаритой, героиней Ирины Темичевой. Но прошлое не отпускает Макарова так легко. Туркина по случайности подтолкнет своего Криминалиста к серьезному шагу, после чего они будут готовиться к свадьбе. Уставшая от неудачных отношений Верба узнает, что настоящая любовь ждет ее буквально за углом… дежурной части. Для старшего лейтенанта Поповой работа впервые в жизни отступит на второй план — она влюбляется в молодую звезду полицейских сериалов. Несмотря на множество событий в личной жизни девушек, старшие лейтенанты Синицкая, Попова, Верба и Туркина должны продолжать бороться с преступностью в ОВД Бутово, а Макаров — разгребать последствия их ошибок.

В четвёртом сезоне к своим ролям вернутся Павел Майков, Алевтина Тукан, Валерия Астапова, Влада Ермолаева, Елена Полянская, Дмитрий Лысенков, Андрей Пынзару, Георгий Дронов и другие актеры. Новых персонажей — адвоката Маргариту, с которой у сурового опера Макарова будет роман, а также героя полицейских сериалов — в сезоне сыграют Ирина Темичева («Звездный суд») и Кузьма Сапрыкин («1703»). Креативный продюсер сериала — Антон Морозенко, режиссер Радда Новикова («Триада», «Интерны»).