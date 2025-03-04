Новый сезон Официальной Рязанской лиги КВН стартует 12 апреля

12 апреля, в День космонавтики, стартует новый сезон Официальной Рязанской лиги КВН. Об этом сообщила официальная страница Лиги ВКонтакте.
Команды, желающие принять участие в сезоне, могут подать заявки.
1/8 финала Официальной Рязанской лиги пройдёт во Дворце молодёжи, начало — в 18.00.
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Команды будет готовить к играм усиленный редакторский состав: Руслан Шишкин («Вятка», Киров), Роман Кузьмин («Такая история», Орел), Александр Юдин («Сок», Самара) — сертифицированный редактор АМИК.
Возрастное ограничение: 6+.