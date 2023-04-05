Новый сезон игр Рязанской лиги КВН открывали силовики, геологи и дамы на диване

В воскресенье, 2 апреля, состоялось открытие нового сезона игр Официальной Рязанской лиги Международного Союза КВН. На мероприятии разыграли целевой сертификат размером в 30 тысяч рублей, потратить который можно на поездку на большой фестиваль КВН в Сочи в следующем году, а также определили первых претендентов на участие в открытом Музыкальном Кубке Губернатора «Поющий Косопуз-2023», который состоится в этом году уже в третий раз. Традиционно большой летний фестиваль проводится в День города и становится одним из самых зрелищных событий среди городских торжеств. Кстати, предлагаем вспомнить, как проходили фестивали в 2021 и 2022 году.

Как и гласит известный квновский гимн, снова в зале не было пустого места. Рязанский дворец молодёжи в этот вечер радушно принял большое количество студентов рязанских вузов, шумные группы поддержки команд, а также рязанцев, которые любят, ждут и каждый раз с удовольствием посещают игры лиги.

За тёплую и душевную атмосферу игры отвечала ведущая Ольга Фидрик, хорошее настроение и яркие шутки гостям дарили девять самобытных команд. А внимательно наблюдали за их выступлениями члены жюри:

Евгения Власова, заместитель руководителя аппарата администрации Рязани;

Виталий Косачёв, председатель комитета по делам молодёжи правительства Рязанской области;

Алексей Жеглов, директор Официальной Рязанской лиги Международного Союза КВН;

Алексей Гусев, начальник отдела по работе со студенческими клубами вузов и ссузов Рязанского дворца молодёжи;

Надежда Майорова, главный редактор информационного агентства 7info;

Роман Кузьмин, редактор Официальной Рязанской лиги Международного Союза КВН, актёр и автор команды Высшей Лиги «Такая история» (г. Орёл);

Руслан Шишкин, редактор Официальной Рязанской лиги Международного Союза КВН, чемпион высшей лиги в составе команды КВН «Вятка» (г. Киров).

Открыла игру команда «Исправимся» (Технологический университет имени А. А. Леонова (г. Королёв)– позитивные и находчивые ребята из космической столицы России. Кстати, в Королёве настолько много космонавтов, что детям там говорят, что их отцы сидят. Квнщики поделились с рязанскими зрителями своими мечтами: строить ракеты и летать в космос они не хотят (слишком банально для их города). То ли дело клеить стёкла на айфоны, белить деревья… Своими миниатюрами команда «Исправимся» задала просто космических уровень юмора, за что получила бурные овации зала.

Гостей из космической столицы сменила на сцене команда Рязанского Политеха «Ради тех». Рязанцы представили первую версию знаменитого стихотворения Есенина:

Шум и гам в этом логове жутком,

И всю ночь напролёт до зари

Я читаю стихи проституткам…

Блин, походу меня развели!

Проследили ребята интересную тенденцию: у каждого нового ректора их вуза всё меньше и меньше букв в фамилии (кем же будет тот, у кого в фамилии их всего три???) А ещё представили, как ведёт приём патриотичный окулист. Получилось очень смешно!

И вот на сцене появляются «Диванодамы» из подмосковного Дмитрова. Для своей поездки в Рязань очаровательные девушки попросили у главы их города реквизит. Но, кроме дивана, ничего не нашлось. Выступать квнщицам пришлось сидя, но на качество шуток это никак не повлияло. Девушки решили подкупить Ольгу Фидрик – принесли ей контейнер с горячим ужином. Вот только потом выяснилось, что его они перепутали с контейнером с собачьей едой. Олюся, кстати, не расстроилась, зрители посмеялись, да и Бобик, по всей видимости, остался доволен!

Команду РГУ имени С. А. Есенина «Кларнет клары» рязанцы помнят по прошлым сезонам. С первых минут ребята заявили: у них очень душный капитан. Настолько душный, что даже та самая бабушка в маршрутке в его присутствии просит открыть окно. Своими шутками ребята взрывали зал, а в конце зачитали послание от предков из капсулы времени:

– У нас в стране всё так же создаются запчасти для «Москвичей», а наши курорты лучше всех на планете!

– Это послание точно не вчера написали?

Ещё одна известная рязанскому зрителю команда «Время первых» из Рязанского филиала Университета МВД в этот раз решила покорить женскую половину зала и показала, как проходит медосмотр в их вуз. Дамы оказались очарованы!

Курсанты представили много ситуаций, в которых зрители вспоминали себя. Жизненный юмор нашёл бурный отклик у публики! Как итог – много смеха и горячих аплодисментов.

Следующими удивляли рязанских зрителей гости из Москвы – команда геологов «Геоид». Разве геология – это смешно, подумаете вы… Как оказалось, очень. Вы просто никогда не смотрели «Гарри Поттер и философский камень» вместе с квнщиками. А ещё с осторожностью просите у них в подарок лабрадора – вместо щенка можете получить минерал. Да и вообще ребята, оказывается, приезжали в Рязань проводить исследование:

У вас здесь самая лучшая и чистая земля для… присоединения к Москве!

Команда не с изюминкой, а с черносливом «Мы подумаем» из РосНОУ покорила рязанцев своим обаянием! Как могут такие ребята оставить кого-то равнодушными? Даже губернаторы под их очарованием могут начать говорить правду и показать великолепное благоустройство своим дач.

Добавила в большой квновский вечер немного мистики «Сборная Средиземья» РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. Одни только их костюмы заслуживают восхищения, но и юмор ничуть не подкачал. Зал разрывался в смехе над личным диетологом команды скелетом и новостными сводками по песням группы «Король и шут».

Бабы с погонами и с загонами снова на сцене Рязанского дворца молодёжи. Команда «Армия прекрасных половин» из Рязани восхищала публику острыми шутками о силовых структурах. На этих девушек бесполезно жаловаться в прокуратуру, в их распоряжении – весь санкционный алкоголь, а сотрудников ГИБДД они могут показать в таком виде, в каком вы их нигде не увидите.

Подарком для участников и гостей открытия стало выступление команды КВН «Айседора Дункан». Команда-чемпион Рязанской и Международной лиги 2022 года по итогам Сочинского фестиваля 2023 года попала в голосование на «Разрыв дня», второй тур и по итогам просмотров прошла в Первую лигу КВН. Сейчас квнщицы ожидают результатов игры Первой лиги, которые могут подарить им возможность выхода в 1/4 финала. Рязанцева девчонки порадовали своими самыми яркими номерами.

Также для гостей игры провели розыгрыш призов. На кону были сертификат на обучение в автошколе, тест-драйв автомобиля Tesla и два билета на шоу «Ваши пельмени», которое состоится 26 марта в Филармонии. Выбирали победителей из числа смельчаков из зала с помощью блиц-турнира – гостям нужно было вспомнить команды КВН, которые играли в Высшей Лиге. Как итог – самые находчивые гости получили заслуженные призы.

А с итогами игры мы предлагаем вам ознакомиться по ссылке.