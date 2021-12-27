Новый сельхозкооператив в Касимовском районе займётся переработкой мяса

Новый сельхозкооператив в Касимовском районе будет заниматься переработкой и консервированием мяса, сообщил сайт Корпорации развития Рязанской области.

Объединение стало вторым, созданным в текущем году в Рязанской области при поддержке Центра компетенций в сфере с/х кооперации и поддержки фермеров региональной Корпорации развития.

Кооператив «Мещера-АгроСоюз» объединил 3 крестьянских фермерских хозяйства и 2 владельцев личных подсобных хозяйств Касимовского района. Основным видом его деятельности станет переработка и консервирование мяса.

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В рамках рабочей встречи руководитель Центра компетенций и члены кооператива составили дальнейшую программу действий по развитию объединения, обсудили организацию встречной и выездной торговли, осуществление сбыта продукции.

По словам участников «Мещера-АгроСоюз», проект ориентирован на старшее поколение и в числе своих приоритетов ставит продление активного долголетия. В 2022 году количество участников планируется расширить до 50 человек.

Преимуществами кооперационного формата является содействие в организации хозяйств, обеспечение молодняком сельскохозяйственных животных и птицы, обеспечение кормами, удобрениями, а также ветеринарными, агротехническими и другими необходимыми услугами для членов кооператива.