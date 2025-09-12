Новый российский дрон «Скарабей» прошёл испытания в СВО

Военкор Александр Коц в своём телеграм-канале сообщил: в зоне СВО прошёл боевое крещение новый тяжёлый октокоптер — «Скарабей СД-138» от ООО НПО «Небо». И главное — он действительно умеет то, что обещали: выходит из-под купола радиоэлектронной борьбы. Сам. Автоматически. Без паники, без падения, без потери управления.

Это не лабораторный эксперимент. Не полигонный рекорд. А реальный фронт. Где помехи — не тест, а смертельная угроза. И где дрон, который не падает при первом же «крике» РЭБ — уже чудо.

Как он это делает? Просто — летит вверх

Механизм гениален в своей простоте: как только система фиксирует подавление сигнала — дрон стабилизируется и начинает набирать высоту. Иногда хватает 200–300 метров. Иногда — нужно уйти на 900. Но он делает это. Без команды оператора. Без перезагрузки. Без паники.

«Пока, насколько я знаю, это единственный боевой дрон, способный так поступать в автоматическом режиме», — подчёркивает Коц.

А это значит — он не просто «ещё один грузовик». Это прорыв в живучести и автономности. Пока другие дроны падают или зависают, «Скарабей» ищет выход — и находит его в небе.

Не для селфи — для сброса ТМ-62

Дрон разрабатывался не для красивых полётов, а для тяжёлой, грязной, смертоносной работы. Его основная задача — доставка грузов и сброс тяжёлых боеприпасов:

противотанковые мины ТМ-62,

миномётные мины,

самодельные боеприпасы.

При этом он способен нести 13 кг полезной нагрузки, пролететь до 15 км, выполнить задачу — и вернуться на базу. Это не одноразовая «бомба с пропеллерами». Это возвращаемый, многоразовый инструмент точечного удара.

Крейсерская скорость — 140–160 км/ч. Максимальная — 200 км/ч. Для дрона такого класса — это очень серьёзно. Это значит, что он не просто летает — он мчится. Успевает уйти от угрозы. Успевает доставить груз до цели. Успевает вернуться, пока враг соображает, откуда прилетело.

Коц заканчивает пост коротко, но ёмко: «С почином!».