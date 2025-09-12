Пятница, 12 сентября, 2025
Новый российский дрон «Скарабей» прошёл испытания в СВО

Алексей Самохин
Freepik AI

Военкор Александр Коц в своём телеграм-канале сообщил: в зоне СВО прошёл боевое крещение новый тяжёлый октокоптер — «Скарабей СД-138» от ООО НПО «Небо». И главное — он действительно умеет то, что обещали: выходит из-под купола радиоэлектронной борьбы. Сам. Автоматически. Без паники, без падения, без потери управления.

Это не лабораторный эксперимент. Не полигонный рекорд. А реальный фронт. Где помехи — не тест, а смертельная угроза. И где дрон, который не падает при первом же «крике» РЭБ — уже чудо.

Как он это делает? Просто — летит вверх

Механизм гениален в своей простоте: как только система фиксирует подавление сигнала — дрон стабилизируется и начинает набирать высоту. Иногда хватает 200–300 метров. Иногда — нужно уйти на 900. Но он делает это. Без команды оператора. Без перезагрузки. Без паники.

«Пока, насколько я знаю, это единственный боевой дрон, способный так поступать в автоматическом режиме», — подчёркивает Коц. 

А это значит — он не просто «ещё один грузовик». Это прорыв в живучести и автономности. Пока другие дроны падают или зависают, «Скарабей» ищет выход — и находит его в небе.

Не для селфи — для сброса ТМ-62

Дрон разрабатывался не для красивых полётов, а для тяжёлой, грязной, смертоносной работы. Его основная задача — доставка грузов и сброс тяжёлых боеприпасов:

противотанковые мины ТМ-62,

миномётные мины,

самодельные боеприпасы.

При этом он способен нести 13 кг полезной нагрузки, пролететь до 15 км, выполнить задачу — и вернуться на базу. Это не одноразовая «бомба с пропеллерами». Это возвращаемый, многоразовый инструмент точечного удара.

Крейсерская скорость — 140–160 км/ч. Максимальная — 200 км/ч. Для дрона такого класса — это очень серьёзно. Это значит, что он не просто летает — он мчится. Успевает уйти от угрозы. Успевает доставить груз до цели. Успевает вернуться, пока враг соображает, откуда прилетело.

Коц заканчивает пост коротко, но ёмко: «С почином!».

Одесский пророк описал того, кто придёт после Зеленского и исправит его ошибки

Провидец, прославившийся предсказаниями в Сети, раскрыл личность следующего президента Украины и дату завершения СВО.
Польша просит у НАТО ПВО после инцидента с дронами, но всё портит… скотч 

Жители приграничных районов тем временем пережили настоящий шок: власти велели сидеть по домам, люди прятались в подвалах — и до сих пор боятся выходить на улицу. Атмосфера страха — именно того и добивались?
Грибной сезон продолжается в Рязанской области, белые собирают вёдрами 

Сообщения приходят из разных районов Рязанской области. 
«Окно закрывается»: почему Запад дрогнул после слов Путина 

Всё началось с тихого, но очень чёткого предупреждения. Владимир Путин, президент России, дал понять: если западные страны решатся отправить свои войска на Украину — они станут легитимной целью для российской армии.
Зеленский задумал пакость, в ответ Россия готова применить план быстрого окончания СВО

Инсайдеры сообщают, что президент Украины Владимир Зеленский готовит некую «пакость» в ответ на недавние удары ВС РФ. Российское руководство к этому готово. Упреждающие удары уже «трамбуют» Украину

«Часть Киева утонет, вторая – вернётся домой»: что скрывается за страшной фразой старца, который предвидел СВО

Страшные пророчества известного православного старца сбываются одно за одним.
Новый выпуск Comedy Club: Баста, пародия на турецкие сериалы и шутка Воли про Ляйсан

В пятницу, 12 сентября, в 21:00 на ТНТ выйдет свежий выпуск нового сезона Comedy Club (18+).
«Известия»: сотни тысяч детей мигрантов не доходят до школы в России

Сотни тысяч несовершеннолетних иностранцев не доходят до школы в...
Скончался председатель УИК №1008 Александр Морозов

Сотрудники Избирательной комиссии Рязанской области выразили соболезнования родным и близким Морозова. 
Пойманный террорист из Екатеринбурга записал обращение к беглому подельнику

Александр Черепанов*, задержанный после побега из СИЗО-1 в Екатеринбурге,...
Ретро-парад автомобилей пройдёт в ТРЦ «Марко Молл» в Рязани 

Гости мероприятия смогут по достоинству оценить коллекцию редких автомобилей, которые неоднократно становились победителями выставок, принять участие в голосовании за лучший экспонат и погрузиться в атмосферу автопрома прошлого из СССР, Америки и Европы. 
Священник объяснил, ждёт ли наказание россиян за «продажу души»

Ранее в Сети появилось объявление о покупке души за 100 тысяч рублей. Автор утверждал, что изначально это была шутка, однако позже нашлись желающие подписать «договор» кровью.
В Рязани главу товарищества собственников недвижимости подозревают в присвоении денег 

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Расследование продолжается.