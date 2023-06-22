Новый пункт отбора на службу по контракту откроется в Рязани в конце лета

В Рязани готовят к открытию новый пункт отбора на службу по контракту. Он заработает уже в конце лета. Об этом сообщает Рязанская область ВКонтакте.

Необходимость в создании ещё одного пункта отбора возникла в связи с ростом числа желающих вступить в ряды Вооружённых сил. Решение о его создании принял губернатор Павел Малков.

Пункт отбора на контрактную службу займёт целый этаж здания №1 на улице Каширина. На первом этаже там расположен МФЦ, где уже работают с документами будущих контрактников.

Граждане будут получать услуги в режиме одного окна. О планах организации работы центра Павел Малков доложил полпреду президента России в Центральном федеральном округе Игорю Щёголеву.