Новый проект «Зелёного сада»: биосферный парк и собственная набережная

Жизнь на берегу реки в Рязани недалеко от центра — мечта, которая сможет стать реальностью благодаря новому проекту ГК «Зелёный сад».

В 15 минутах езды от Кремля появится жилой район европейского класса с уникальной инфраструктурой и настоящий биосферный парк. Загородная жизнь на лоне природы будет доступна для горожан, которые не хотят покидать центр событий. Здесь не нужно выбирать между приятным и полезным, городским ритмом и спокойной жизнью у природы.

Представьте, как вы просыпаетесь утром и за завтраком наслаждаетесь видом на реку. Вечером, не покидая город и не простаивая в утомительных пробках, отправляетесь на прогулку по благоустроенной набережной, которая открыта только для «своих». Рядом с домом — густой сосновый лес с вековыми деревьями. Он манит нетронутой природой, свежим воздухом, пением птиц. Жизнь в новом квартале на берегу Оки будет сочетать в себе комфорт и гармонию с природой одновременно.

Пространство поделят на разные рекреационные зоны:

спорт и отдых на воде,

арт-площадки для занятий творчеством,

экотропы и терренкур,

пирс и плавучие острова,

рестораны с летними и видовыми террасами,

пляжная зона с термальными бассейнами.

Наша цель — создать экологичное и комфортное место, где будет приятно находиться, гулять и любоваться речными видами.

Уникальный для Рязани проект перевернёт все представления о качественной жизни в городе. Дальше — больше! О других преимуществах нового микрорайона расскажем в следующих публикациях.