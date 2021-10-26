5 C
Рязань
Вторник, 26 октября, 2021
spot_img
На главнуюНовости Рязани

Новый проект «Зелёного сада»: биосферный парк и собственная набережная

7info

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Жизнь на берегу реки в Рязани недалеко от центра — мечта, которая сможет стать реальностью благодаря новому проекту ГК «Зелёный сад». 

В 15 минутах езды от Кремля появится жилой район европейского класса с уникальной инфраструктурой и настоящий биосферный парк. Загородная жизнь на лоне природы будет доступна для горожан, которые не хотят покидать центр событий. Здесь не нужно выбирать между приятным и полезным, городским ритмом и спокойной жизнью у природы.

Представьте, как вы просыпаетесь утром и за завтраком наслаждаетесь видом на реку. Вечером, не покидая город и не простаивая в утомительных пробках, отправляетесь на прогулку по благоустроенной набережной, которая открыта только для «своих». Рядом с домом — густой сосновый лес с вековыми деревьями. Он манит нетронутой природой, свежим воздухом, пением птиц. Жизнь в новом  квартале на берегу Оки будет сочетать в себе комфорт и гармонию с природой одновременно. 

Пространство поделят на разные рекреационные зоны:

  • спорт и отдых на воде, 
  • арт-площадки для занятий творчеством, 
  • экотропы и терренкур, 
  • пирс и  плавучие острова,
  • рестораны с летними и видовыми террасами,
  • пляжная зона с термальными бассейнами.  

Наша цель — создать экологичное и комфортное место, где будет приятно находиться, гулять и любоваться речными видами.

Уникальный для Рязани проект перевернёт все представления о качественной жизни в городе.  Дальше — больше! О других преимуществах нового микрорайона расскажем в следующих публикациях.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,769ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать