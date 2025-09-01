Новый поток программы ГЕРОИ62 завершил первый образовательный модуль

В оздоровительном комплексе «Сосновый бор» успешно завершился стартовый образовательный модуль для второго потока участников программы «ГЕРОИ62». Программа обучения была интенсивной и разнообразной. В неё вошли лекционные занятия, мастер-классы, дискуссионные площадки и встречи с наставниками.

К образовательному процессу были привлечены ведущие эксперты. Занятия для будущих управленцев провели губернатор Рязанской области Павел Малков и первый заместитель председателя регионального правительства Денис Боков. Также перед участниками выступили руководители органов власти различного уровня, представители Высшей школы государственного управления РАНХиГС, рязанских университетов и Российского общества «Знание».

Теперь для слушателей программы наступает практическая фаза. Они приступят к стажировкам и непосредственной работе вместе со своими наставниками. После получения реального опыта теоретическое обучение продолжится. Впереди у второго потока ещё три образовательных модуля.