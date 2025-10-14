Новый маммограф установили в рязанской больнице №10

В рязанской больнице №10 установили новый маммограф. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Для поликлиники ГБУ РО «ОКБ» «Городская больница №10» приобретен современный цифровой аппарат по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Специалисты признают высокое качество нового оборудования.

Отечественный цифровой маммограф обеспечивает получение высококачественных изображений, что необходимо для точной диагностики и своевременного выявления опухолей в молочных железах. Это имеет большое значение для сохранения женского здоровья. Раннее обследование позволяет обнаружить опасные симптомы и начать эффективное лечение.

Основные преимущества нового маммографа включают высокую разрешающую способность снимков и минимальную дозу облучения для пациентов. В ближайшее время аппарат начнет работать в тестовом режиме.

Сотрудники поликлиники уже прошли необходимое обучение, и ведется подготовка документации.