Новый макет Свято-Троицкого собора, уничтоженного в 1936 году, установили в Скопине

Анастасия Мериакри
Фото: издательство "Пресса"

В Скопине 10 октября на улице Ленина появился новый макет Свято-Троицкого собора. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Территория была благоустроена в рамках проекта «Гончарная сказка Скопина», занявшего первое место на IX Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды.

15 ноября 2019 года на улице Ленина установили макет Свято-Троицкого собора, уничтоженного в 1936 году. Инициатива воссоздания уменьшенной копии утраченного городского храма принадлежит Юрию Суслину, руководителю предприятия «ПромТехНоТехнология» из Новомосковска Тульской области и почетному гражданину Скопина. Он воплотил свою идею в жизнь как меценат.

В процессе благоустройства макет был демонтирован. Юрий Суслин решил обновить его, выбрав более подходящую цветовую гамму. Новый макет, изготовленный на ООО «ПромТехНоТехнология», установили на несколько метров выше прежнего места.

«Убежден, что только сообща – администрация, бизнес и неравнодушные граждане – мы сможем сделать свою малую родину комфортной и благоустроенной. Я не мог остаться в стороне, видя, как преображается центр города. И название проекта «Гончарная сказка» натолкнуло меня на мысль, что макет должен быть более ярким и красочным. В понедельник, 13 октября, возле жилого дома на Красной площади установим еще один обновленный макет – на этот раз церкви Параскевы Пятницы», — сказал Юрий Суслин.

