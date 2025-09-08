Понедельник, 8 сентября, 2025
13.2 C
Рязань
Транспорт и дороги

Новый маяк обеспечит безопасные заходы на посадку самолётов в Рязанской области

Алексей Самохин
Фото: rostec.ru

Производственная компания «Азимут» (входит в Госкорпорацию Ростех) установила на аэродроме города Сасово Рязанской области приводной радиомаяк РМП-200. Оборудование будет обеспечивать безопасные заходы самолётов на посадку, а также передачу голосовых сообщений с земли на борт. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации. 

Компания смонтировала систему, провела пусконаладочные работы и испытания. В дальнейшем «Азимут» обеспечит гарантийное и послегарантийное обслуживание оборудования.

«Приводной радиомаяк РМП-200 уже доказал свою надёжность и долговечность. Он эксплуатируется по всей России — от Калининграда до острова Русский в Приморье. Также российское оборудование работает в аэропортах Абхазии, Казахстана, Узбекистана и Вьетнама», — отметил заместитель генерального директора «Азимута» Алексей Гальченков.

РМП-200 производит Научно-исследовательский институт по измерительной технике — радиотехнические комплексы (НИИИТ-РК) им. А.М. Брейгина, входящий в структуру «Азимута». Радиомаяк предназначен для определения курсового угла воздушного судна и приёма речевых сообщений, передаваемых по каналу «земля — борт».

Оборудование рекомендовано для использования на гражданских аэродромах и аэродромах местных воздушных линий. РМП-200 может применяться как дальний или ближний приводной радиомаяк, а также как отдельная приводная радиостанция.

«Азимут» — ведущий российский разработчик и производитель аэронавигационных систем. Компания разрабатывает и серийно выпускает оборудование для связи, навигации, посадки, наблюдения и автоматизации управления воздушным движением. Также предприятие реализует комплексные проекты по оснащению и модернизации аэродромов и центров управления воздушным движением.

