Новый корпус школы в Дядькове начнут строить в 2025 году

Губернатор Рязанской области Павел Малков в ходе рабочей поездки в Рязанский район осмотрел строительную площадку у Дядьковской средней школы, где в этом году начнётся строительство нового корпуса учебного заведения. Здание рассчитано на 1050 учеников.

Сегодня в школе обучаются 1264 школьника при проектной вместимости 500 человек. Учёба ведётся в две смены. Новый корпус включает 50 предметных кабинетов, два спортивных зала, конференц-зал и столовую. На прилегающей территории появятся площадки для сдачи ГТО и сельскохозяйственный учебно-опытный участок.

Павел Малков подчеркнул, что проект уже готов, и строительно-монтажные работы стартуют в текущем году.

«Рассчитываем, что следующий учебный год школьники встретят в стенах нового корпуса. Его мы построим по самым современным стандартам, будет предусмотрено все необходимое для организации качественного учебного процесса. Объект должен закрыть потребности по учебным местам в этом микрорайоне», – сказал Павел Малков.

Во время визита глава региона также побывал в школьном музее «Zаветам Vерны», пообщался с юнармейцами и волонтёрами, которые изготавливают маскировочные сети и противодронные покрывала для участников специальной военной операции.

Губернатор при посещении Дядьково особое внимание уделил благоустройству территорий внутри жилых кварталов и наличию социальной инфраструктуры.

— Между многоэтажками — ни зелени, ни детских площадок. Только припаркованные автомобили. Это недопустимо. Подходы, при которых забывают о людях, мы будем менять, — заявил Малков. Он добавил, что планирует провести отдельную встречу с участниками строительного рынка для обсуждения ситуации.