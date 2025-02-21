Новый коронавирус летучих мышей: ждать ли пандемию, когда появится в России

Новый коронавирус летучих мышей, обнаруженный в Китае, не приведет к очередной пандемии. Об этом NEWS.ru сообщил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн. По его словам, коронавирусы редко приобретают свойства, позволяющие им распространяться по всему миру.

«Коронавирусов летучих мышей очень много, и далеко не все из них изучены. Появление нового вируса не означает новую пандемию. Лишь в редких случаях вирусы получают способность к глобальному распространению, поэтому пандемии случаются относительно редко. Вероятность того, что этот коронавирус вызовет пандемию, невелика. Сейчас важно дождаться результатов его изучения. Оснований для паники нет», — отметил Альтштейн.

Также он подчеркнул, что возможность попадания нового коронавируса летучих мышей в Россию зависит от его характеристик. Пока делать конкретные выводы рано.

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«Все зависит от того, насколько вирус заразен, стабилен и способен закрепиться в популяции. Важно понимать, как он меняется, выделяется и размножается. Пока у нас нет достаточных данных, чтобы говорить об этом с уверенностью. Вирусов очень много, и если мы будем тревожиться при обнаружении каждого нового, это будет неправильно. Для этого существуют специальные службы, которые нас оповещают», — пояснил Альтштейн.

Ранее китайские вирусологи обнаружили новый коронавирус летучих мышей, который потенциально опасен для человека и может передаваться ему аналогично COVID-19. Этот вирус принадлежит к новой линии коронавирусов HKU5. Его выявили в Гонконге у японского нетопыря. Исследование находки проводилось в лаборатории в Гуанчжоу при поддержке специалистов Уханьского университета и Уханьского института вирусологии.