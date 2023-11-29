Новый клиентский центр «Газпром межрегионгаз Рязань» откроется 4 декабря

С 4 декабря начнёт работу новый современный клиентский центр ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» на улице Сенной, 2/16.

По данным мэрии, рязанцы смогут заключить договор поставки газа, проконсультироваться по вопросам начислений, оплаты, получить информацию по поверке приборов учёта газа, получить ответы на другие вопросы.

Офис находится на первом этаже здания, доступен для инвалидов. Для клиентов организуют электронную очередь.

С 1 декабря закрываются офисы организации на улицах Семашко и Соколовская.

Офис АО «Рязаньгоргаз» будет работать по прежнему адресу: улица Семашко, 18. Телефоны для справок: 8 (4912) 29-00-29, 8 (800) 350-25-70.

Найти клиентский центр просто: он находится в районе Торговых рядом на площади Ленина со стороны улицы Кольцова. Добраться до места удобно на общественном транспорте.