Новый арт-объект «Сокол» установили в Рязани

В сквере в посёлке Соколовка Октябрьского района Рязанипоявился новый арт-объект, как сообщила администрация города.

В настоящее время в сквере ведутся работы по подготовке к асфальтированию дорожек. Уже установлен гранитный камень с исторической информацией о посёлке и арт-объект «Сокол», созданный скульптором Василием Горбуновым при поддержке кузнечной мастерской «Рязанская Крица». В скором времени в сквере появятся и другие малые архитектурные формы.

Благодаря областной программе местных инициатив и усилиям комитета территориального общественного самоуправления «На Прудной», удалось реализовать третий этап благоустройства сквера. В этом проекте также приняла участие компания ООО «Завод Технофлекс».