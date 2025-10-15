Среда, 15 октября, 2025
Новый айфон, песни Макана и танцы под Газманова: как прошли полуфиналы Рязанской лиги КВН

Валерия Мединская

Осенняя хандра, слякоть за окном и предчувствие холодов настигли нас после непродолжительных тёплых деньков. Кажется, самое время укутаться в плед и впасть в меланхолию. Но те, кто 11 октября оказался в Рязанском дворце молодёжи, точно не унывали. Здесь состоялись полуфиналы официальной Рязанской лиги МС КВН, ставший для гостей главной прививкой от хандры и неприветливой погоды.

Попасть на полуфинальные игры Лиги все желающие смогли бесплатно. А в Рязани, как известно, КВН любят и ждут с огромным удовольствием и интересом, поэтому в зале был аншлаг.

За право сразиться в финале боролись шесть команд. На сцену вышли будущие инженеры из РГРТУ «Полбатона», остроумные медики «Собаки Павлова» (РязГМУ) и бравые курсанты «Время первых» (рязанский филиал Академии МВД). К ним присоединились гости из других городов. Сразу две команды из Егорьевска «Грубо говоря» и «СиД», а также воронежская команда «А кто хороший». Квнщики устроили на сцене настоящее юмористическое противостояние, которое зрители встречали громом аплодисментов. Две игры, четыре задорных конкурса и море смеха! А кто же оценивал выступления квнщиков? Ещё одна команда — команда жюри. И поверьте, им тоже было нелегко, ведь предстояло определить лучших из лучших. В состав жюри вошли:

  • Евгения Власова, заместитель главы администрации Рязани;
  • Алексей Жеглов, директор Официальной Рязанской Лиги МС КВН;
  • Наталья Баранова, руководитель «Русского Радио» в Рязани;
  • Екатерина Щеренкова, главный редактор сетевого издания 7info
  • Андрей Ерошин, квнщик, представитель компании «Лина» (продукция «С пылу С жару»).
И вот долгожданный старт. Первый конкурс, «Приветствие». Это визитная карточка команд, и каждая постаралась представить себя во всей красе. Будущие инженеры из «Полбатона» сразу дали понять, что с логикой и абсурдом у них полный порядок.

А вот команда «Время первых» с блеском развеяла главный миф о полиции, доказав, что у всех их сотрудников есть девушки. Намёк на возможную предвзятость зрителей медики из «Собаки Павлова» тут же парировали изящной шуткой:

«Если сегодня победит «Время первых», зритель скажет: Вот полицейский беспредел! Если победят инженеры, скажет: Да опять айтишкам льготы! А если победят приезжие команды? Ну скажем: Мы что, не поддерживаем земляков? А если победим мы? А мы красотки!».

А чтобы зал точно не заскучал, команды то и дело взрывали его музыкальными номерами от зажигательных танцев под Газманова до трогательных признаний в любви… Макану. Да-да, музыкальный вкус у наших команд своеобразный, но зато искренний.

Дальше зрителей ждал самый непредсказуемый конкурс — «Разминка». Здесь командам пришлось демонстрировать свою находчивость в режиме реального времени. Тему для самой нелепой причины опоздания курьера участники щёлкали как орешки, но многих застал врасплох вопрос: «Что делать, если к вам в гости зашёл губернатор?».

Команда «СиД» из Егорьевска скромничать не стала и мгновенно выпалила:

«Всё, потому что я теперь походу мэр Рязани».

Апогеем абсурда стали SMS от МЧС. Самым лаконичным и в то же время пугающим для многих девушек, переживших тяжёлое расставание стал ответ «Спишь?».

Настало время для «Знакомого сюжета», где команды перелопатили золотой фонд кинематографа, приправив его рязанской реальностью.

Зал с головой погрузился в мир «Волшебника страны Оз», где главная героиня щеголяла в модной адидасовской кофте.

Не обошлось без «Золушки» из мира МВД, где добрая фея-офицер строго напоминала о самом важном: нельзя терять табельное оружие, даже если ты спешишь на бал. Было и детективное расследование со всеми полагающимися клише, которое вёл харизматичный сыщик. Его фирменным стилем стало то самое пальто, которое в далёком районе Рязани носят только сумасшедшие. А кульминацией стала современная версия «Ромео и Джульетты»

«О, сам Шекспир! Вы меня, конечно, извините, что я вас отвлекаю, но что вы сделали с моим произведением? Я уже устал переворачиваться! Вы что творите!? Ты не понимаешь, мы сделали твоё произведение настоящим искусством. Вы сделали его странным, непонятным и противным!».

Финальным аккордом вечера стал конкурс «Озвучка». Казалось бы, что можно придумать нового к известным кадрам? Но наши команды доказали, что всё гениальное просто новый взгляд на старое. Так, зелёный болотный философ Шрек неожиданно нашёл своё призвание на службе в полиции. А три богатыря устроили совет не по поводу княжеских дел, а по поводу законопроекта Екатерины Мизулиной. Мы увидели, как функционал нового айфона разросся до таких масштабов, что под него пришлось выделять целое помещение. Узнали, что подготовка к КВН ничем не отличается от шоу в «Пятом элементе», а выбор невест в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» на самом деле является подготовкой к женскому футболу «Рязань-ВДВ».

Вот и подошёл к концу этот вечер, где было всё: море шуток, бурные овации и накал страстей. После невероятно напряжённой борьбы жюри вынесло свой вердикт. С результатом в 86 баллов и званием абсолютных лидеров в финал выходит команда «Собаки Павлова»! Отставая всего на один шаг, с 85 баллами, право на финальный бой завоевали инженеры-юмористы из «Полбатона». С достоинством пройдя все испытания, 79 баллов набрали неподражаемые стражи порядка из «Времени первых». И завершает четвёрку финалистов с 76 баллами егорьевская команда «СиД», доказавшая, что чувство юмора не имеет географических границ.

До новых встреч в финале!

