Новых Почетных граждан Рязани назвал Павел Малков в День города

В 2025 году Рязань празднует 930 лет со дня основания. В честь Дня города в филармонии прошел в филармонии.

В мероприятии приняли участие члены Правительства региона, руководители Рязанской областной Думы, региональных министерств и ведомств, администрации Рязани, городской Думы, муниципальных образований региона, ветераны Великой Отечественной войны, участники спецоперации, Почетные граждане города Рязани, духовенство, курсанты, представители трудовых коллективов, общественных организаций, а также жители города, отмеченные высокими наградами. Среди гостей были также делегации из Бреста, Москвы, Волгограда, Екатеринбурга, Луганска, Мелитополя, Херсонской области, Новороссийска, Твери, Тулы и Ярославля.

Глава региона Павел Малков подчеркнул, что многовековая Рязань является свидетелем многих исторических и героических событий. Это родина огромного количества выдающихся людей науки и культуры, отважных и доблестных воинов. Рязанцы во все времена сражались за Отечество, и именно здесь сейчас готовят элиту российской армии, которой нет равной в мире. Офицеры «крылатой пехоты» по праву считают Рязань своим вторым домом, и город с гордостью носит имя столицы ВДВ.

«Гордимся земляками — Героями СССР, Героями России. Гордимся людьми труда. Рязань – это, прежде всего, люди: целеустремленные, талантливые, яркие. Во все времена и эпохи. Патриотизм, трудолюбие – это отличительные черты рязанцев. Не случайно Президент Российской Федерации присвоил Рязани звание «Город трудовой доблести», – сказал Павел Малков. – Из поколения в поколение здесь передаются лучшие традиции, и сегодня каждый из вас вносит вклад в развитие малой родины. Своим трудом и талантом, неравнодушием и активностью. В Рязани живут по-настоящему сильные духом люди. Это главная ценность города и всего нашего региона. Уверен, вместе мы сделаем Рязань еще лучше, ярче и достойнее».

В рамках торжественного приема состоялось вручение государственных, региональных и муниципальных наград, были представлены новые Почетные граждане города Рязани. Этого высокого звания удостоены заведующий кафедрой госпитальной терапии с курсом медико-социальной экспертизы Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова Сергей Якушин, учитель начальных классов «Лицея № 4» города Рязани Зинаида Климентовская и артист драмы (ведущий мастер сцены) Рязанского государственного ордена «Знак Почета» областного театра драмы Сергей Леонтьев.

Состоялся концерт с участием Государственного академического Рязанского русского народного хора имени Е. Попова, городского молодежного хора, творческих детских коллективов, победителей Всероссийских фестивалей и конкурсов.