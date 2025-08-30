Суббота, 30 августа, 2025
16.2 C
Рязань
Общество

Новых Почетных граждан Рязани назвал Павел Малков в День города

Анастасия Мериакри

В 2025 году Рязань празднует 930 лет со дня основания. В честь Дня города в филармонии прошел в филармонии.

В мероприятии приняли участие члены Правительства региона, руководители Рязанской областной Думы, региональных министерств и ведомств, администрации Рязани, городской Думы, муниципальных образований региона, ветераны Великой Отечественной войны, участники спецоперации, Почетные граждане города Рязани, духовенство, курсанты, представители трудовых коллективов, общественных организаций, а также жители города, отмеченные высокими наградами. Среди гостей были также делегации из Бреста, Москвы, Волгограда, Екатеринбурга, Луганска, Мелитополя, Херсонской области, Новороссийска, Твери, Тулы и Ярославля. 

Глава региона Павел Малков подчеркнул, что многовековая Рязань является свидетелем многих исторических и героических событий. Это родина огромного количества выдающихся людей науки и культуры, отважных и доблестных воинов. Рязанцы во все времена сражались за Отечество, и именно здесь сейчас готовят элиту российской армии, которой нет равной в мире. Офицеры «крылатой пехоты» по праву считают Рязань своим вторым домом, и город с гордостью носит имя столицы ВДВ. 

«Гордимся земляками — Героями СССР, Героями России. Гордимся людьми труда. Рязань – это, прежде всего, люди: целеустремленные, талантливые, яркие. Во все времена и эпохи. Патриотизм, трудолюбие – это отличительные черты рязанцев. Не случайно Президент Российской Федерации присвоил Рязани звание «Город трудовой доблести», – сказал Павел Малков. – Из поколения в поколение здесь передаются лучшие традиции, и сегодня каждый из вас вносит вклад в развитие малой родины. Своим трудом и талантом, неравнодушием и активностью. В Рязани живут по-настоящему сильные духом люди. Это главная ценность города и всего нашего региона. Уверен, вместе мы сделаем Рязань еще лучше, ярче и достойнее». 

В рамках торжественного приема состоялось вручение государственных, региональных и муниципальных наград, были представлены новые Почетные граждане города Рязани. Этого высокого звания удостоены заведующий кафедрой госпитальной терапии с курсом медико-социальной экспертизы Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова Сергей Якушин, учитель начальных классов «Лицея № 4» города Рязани Зинаида Климентовская и артист драмы (ведущий мастер сцены) Рязанского государственного ордена «Знак Почета» областного театра драмы Сергей Леонтьев. 

Состоялся концерт с участием Государственного академического Рязанского русского народного хора имени Е. Попова, городского молодежного хора, творческих детских коллективов, победителей Всероссийских фестивалей и конкурсов.

Новых Почетных граждан Рязани назвал Павел Малков в День города Глава региона Павел Малков подчеркнул, что многовековая Рязань является свидетелем многих исторических и героических событий. Это родина огромного количества выдающихся людей науки и культуры, отважных и доблестных воинов.
Новых Почетных граждан Рязани назвал Павел Малков в День города Глава региона Павел Малков подчеркнул, что многовековая Рязань является свидетелем многих исторических и героических событий. Это родина огромного количества выдающихся людей науки и культуры, отважных и доблестных воинов.
Новых Почетных граждан Рязани назвал Павел Малков в День города Глава региона Павел Малков подчеркнул, что многовековая Рязань является свидетелем многих исторических и героических событий. Это родина огромного количества выдающихся людей науки и культуры, отважных и доблестных воинов.
Новых Почетных граждан Рязани назвал Павел Малков в День города Глава региона Павел Малков подчеркнул, что многовековая Рязань является свидетелем многих исторических и героических событий. Это родина огромного количества выдающихся людей науки и культуры, отважных и доблестных воинов.
Новых Почетных граждан Рязани назвал Павел Малков в День города Глава региона Павел Малков подчеркнул, что многовековая Рязань является свидетелем многих исторических и героических событий. Это родина огромного количества выдающихся людей науки и культуры, отважных и доблестных воинов.
Новых Почетных граждан Рязани назвал Павел Малков в День города Глава региона Павел Малков подчеркнул, что многовековая Рязань является свидетелем многих исторических и героических событий. Это родина огромного количества выдающихся людей науки и культуры, отважных и доблестных воинов.
Новых Почетных граждан Рязани назвал Павел Малков в День города Глава региона Павел Малков подчеркнул, что многовековая Рязань является свидетелем многих исторических и героических событий. Это родина огромного количества выдающихся людей науки и культуры, отважных и доблестных воинов.
Новых Почетных граждан Рязани назвал Павел Малков в День города Глава региона Павел Малков подчеркнул, что многовековая Рязань является свидетелем многих исторических и героических событий. Это родина огромного количества выдающихся людей науки и культуры, отважных и доблестных воинов.
Новых Почетных граждан Рязани назвал Павел Малков в День города Глава региона Павел Малков подчеркнул, что многовековая Рязань является свидетелем многих исторических и героических событий. Это родина огромного количества выдающихся людей науки и культуры, отважных и доблестных воинов.
Новых Почетных граждан Рязани назвал Павел Малков в День города Глава региона Павел Малков подчеркнул, что многовековая Рязань является свидетелем многих исторических и героических событий. Это родина огромного количества выдающихся людей науки и культуры, отважных и доблестных воинов.
Новых Почетных граждан Рязани назвал Павел Малков в День города Глава региона Павел Малков подчеркнул, что многовековая Рязань является свидетелем многих исторических и героических событий. Это родина огромного количества выдающихся людей науки и культуры, отважных и доблестных воинов.
Новых Почетных граждан Рязани назвал Павел Малков в День города Глава региона Павел Малков подчеркнул, что многовековая Рязань является свидетелем многих исторических и героических событий. Это родина огромного количества выдающихся людей науки и культуры, отважных и доблестных воинов.
Новых Почетных граждан Рязани назвал Павел Малков в День города Глава региона Павел Малков подчеркнул, что многовековая Рязань является свидетелем многих исторических и героических событий. Это родина огромного количества выдающихся людей науки и культуры, отважных и доблестных воинов.

Самые читаемые материалы

Происшествия

Ночная угроза атаки БПЛА объявлена в Рязанской области

Сообщение с предупреждением пришло на мобильные телефоны рязанцев в 23:18. 
Новости России

В Киеве уничтожена «гордость Зеленского»: эксперт рассказал о новой тактике ударов ВС РФ

В ночь на 28 августа российские ВКС нанесли массированный комбинированный удар по военным объектам в 12 областях Украины.
Новости России

Священник объяснил, как нужно молиться об исцелении 

Он называл болезнь следствием греха и объяснял, как к этому относиться и что делать, чтобы обрести настоящую любовь и блаженство.
Новости России

«Как в анекдоте»: Сладков рассказал, чем его удивил Белоусов при личной встрече

Министр обороны Андрей Белоусов глубоко погрузился в ситуацию, происходящую...
Новости России

«Страна души»: что пошло не так с отдыхом в Абхазии и почему туристы недовольны

В Абхазии продолжают бороться с «россиянами-нищебродами»

Последние новости

Власть и политика

Павел Малков встретился с руководителями делегаций, прибывших на празднование 930-летия Рязани

Глава региона пригласил представителей делегаций посетить кремль, рязанские музеи и ВДНХ, Лыбедский бульвар, Нижний и Верхний городские парки, другие объекты благоустройства.
Медицина

Две двойни за сутки родились в Рязанском перинатальном центре

Обе пары двойняшек появились на свет чуть раньше срока, роды у мам прошли самостоятельно.
Общество

В Рязани прошёл пятый музыкальный фестиваль КВН «Поющий Косопуз»

Как всегда — гостям приготовили много шуток, песен и сюрпризов!
Новости России

Кто они после этого?: военкор Сладков рассказал о шокирующем поведении украинских солдат

Комбат, который принимал участие в отражении украинского контрнаступления под Работино весной-летом 2023 года, рассказал военкору, что во время затишья его бойцы собирали тела погибших российских солдат, чтобы эвакуировать.
Новости России

Арахнолог объяснил, опасны ли замеченные в Подмосковье огромные волосатые пауки

По мнению арахнолога, на их появление могла повлиять тёплая погода.
Новости России

В России набирает популярность новый тренд — «сонные туры». Эксперт объяснил, стоит ли переплачивать

Россияне начали бронировать специальные «сонные туры», чтобы выспаться и избавиться от усталости. Номера в таких отелях оснащены ортопедическими матрасами, утяжелёнными одеялами и масками для сна.
Общество

«Кот учёный» появился на территории РГУ имени С.А. Есенина

Жанровая скульптура установлена в год 110-летия университета у дуба, которому насчитывается больше 140 лет.
Власть и политика

Аркадий Фомин поздравил многодетную семью Кадушкиных с рождением третьего сына

Супруги Кадушкины вместе уже больше 15 лет. Денис работает в сфере подбора автомобилей, Маргарита – сотрудница муниципального учреждения культуры, ведущая мероприятий.