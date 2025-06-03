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Строительство ЖК «Крылья» в Рязани. Фото: vk.com/gsn62
Общество

Новые жилые комплексы строятся в Рязани

Алексей Самохин

В Рязани продолжается строительство новых жилых комплексов. Места проведения работ посетили специалисты Госстройнадзора Рязанской области. 

Сотрудники ведомства проверили ход работ на стройплощадке ЖК «Атмосфера» от ГК «Единство». Там строители осуществляют монтаж несущего каркаса здания, возводят наружные стены и внутренние перегородки, ставят оконные блоки. 

По графику в ближайшее время начнётся строительство подземного паркинга. 

Новые жилые комплексы строятся в Рязани В Рязани продолжается строительство новых жилых комплексов. Места проведения работ посетили специалисты Госстройнадзора Рязанской области. 
ЖК «Атмосфера». Фото: vk.com/gsn62

— Мы проверили соответствие построенных несущих конструкций здания требованиям проектной документации, — говорится в сообщении Госстройнадзора. 

На улице Брестской в Рязани строится ЖК «Крылья». Сотрудники Госстройнадзора проверили несущие конструкции 1-9 этажей жилого дома.

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